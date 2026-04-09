Slavnog nogometaša bizarno optužili za smrt legendarnog trenera: 'To više nije slučajno'

U utorak, na dan kada je preminuo Mircea Lucescu, najuspješniji rumunjski trener u povijesti, veliki europski nogometaš donio je radikalnu odluku. Mircea Lucescu danima je bio smješten u bolnicu, pretrpio je niz moždanih udara, a iako su se na sve načine borili da ga spase, nažalost pomoći nije bilo.

Legendarni trener je preminuo, a ljudi se opraštaju od njega diljem svijeta. Međutim, rumunjski novinari smislili su zanimljivu priču, povezujući Lucescuovu smrt s 'nogometašem koji ubija zvijezde svojim golovima'.

Poznato je da je Aaron Ramsey, bivša zvijezda Arsenala, često bio "optužen" da je upravo na dan kada je postigao gol umro neko slavan. To prokletstvo godinama je trajalo. Ovaj put Ramsey nije zabio i tako 'izazvao' Lucescuovu smrt, ali je u utorak, prije Rumunjeve smrti, objavio odlazak u mirovinu.

U dobi od tek 35 godina, Aaron Ramsey odlučio je završiti karijeru ispunjenu mnogim trofejima u ekipama poput Arsenala, Juventusa i Rangersa, ali i 'prokletstvom' koje se pojavilo bez njegove volje.

- Umrijeti na terenu je najljepša stvar koja se može dogoditi treneru. Volio bih umrijeti na terenu. To znači da si sve proživio usred borbe - bile su riječi Mircee Lucescua izrečene 2010. godine u intervjuu za GSP. I veliki Rumunj preminuo je na ovaj način. Prije samo nekoliko dana, 80-godišnji stručnjak još je uvijek radio kao u ranoj mladosti te pokušavao vratiti rumunjsku reprezentaciju na veliko natjecanje.