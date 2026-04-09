Ovaj potez Borussije dokazao je koliko cijene hrvatskog stručnjaka: 'Ne bismo bili ovdje bez njega'

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač ostat će na klupi Borussije iz Dortmunda i sljedeće sezone potvrdio je sportski direktor žuto-crnih Lars Ricken. Postojala je sumnja kod nekih njemačkih medija oko njegove budućnosti budući da Kovač nije u borbi ni za jedan trofej ove sezone, no Ricken ih utišao ovim potezom:

- Da. Apsolutno ostaje. Bez njega ne bismo bili na drugom mjestu. Kao prvo, zaista je ojačao momčad, a kao drugo, prošle sezone nas je odveo u Ligu prvaka. Da to nismo postigli, posljedice za klub bile bi ogromne - rekao je u razgovoru za njemački Bild.

Kovač je na klupu Borussije stigao u veljači prošle godine nakon što je Nuri Sahin ostavio momčad na 11. mjestu prvenstvene ljestvice sa samo osam pobjeda u 20 kola. Nije ni hrvatski stručnjak imao lak posao pa je tako u prvih šest ligaških utakmica na klupi upisao četiri poraza. Nakon toga uspio je uvelike preokrenuti formu momčadi i nanizati osam utakmica bez poraza, od čega je Borussia slavila u njih sedam, a sezonu ja završio s pet uzastopnih pobjeda i u posljednjem kolu osigurao plasman u Ligu prvaka.

U svojoj prvoj punoj sezoni na klupi, siguran je na drugom mjestu prvenstvene ljestvice. Nakon 28 kola, za vodećim Bayernom zaostaje devet bodova, ali zato je 11 bodova ispred Leipziga i Stuttgarta koji se bore za treće mjesto te će gotovo sigurno završiti na drugom mjestu. Transformirao je momčad u tvrdu jedinicu koju nije nimalo lako pobijediti, čemu svjedoče i samo dva prvenstvena poraza ove sezone (oba od Bayerna).

Ono što mu se zamjera je čest manjak koncentracije u zadnjoj liniji pa tako momčad često ispušta pobjede u posljednjim minutama. Unatoč tome, zaradio je povjerenje čelnika kluba te će sljedeće sezone imati priliku dodatno popraviti ionako dobar dojam. Ukupno je momčad vodio u 65 utakmica te ostvario 39 pobjeda te 13 poraza i isto toliko remija.