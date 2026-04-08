Betis i Braga remizirali u prvoj utakmici četvrtfinala

Odigrana je prva četvrtfinalna utakmica Europske lige, a nogometaši Brage i seviljskog Betisa na portugalskom su tlu remizirali 1-1.

U ravnopravnom susretu domaći sastav je poveo već u petoj minuti kada je strijelac bio Grillitsch. Samo dvije minute kasnije gosti iz Španjolske su izjednačili, ali je pogodak Bartre poništen zbog zaleđa.

Vodila je Braga sve do 61. minute kada je dosuđen jedanaesterac za goste. Cucho Hernandez je bio miran i precizan te je postavio konačnih 1-1.

U četvrtak će od 21 sat prve četvrtfinalne utakmice odigrati Bologna - Aston Villa, Porto - Nottingham Forest i Freiburg - Celta.