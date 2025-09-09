Mladi vatreni remizirali na teškom gostovanju u Turskoj

Hrvatska reprezentacije do 21 godinu u prvoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Trabzonu je protiv Turske odigrala remi. Susret je završio rezultatom 1:1.

Domaćin je poveo u 62. minuti preko Gürelera nakon što je Jagušić glavom spustio ubačenu loptu prema Pavlešiću, no Hrvatska je vrlo brzo izjednačila, i to preko Marina Šotičeka nakon ubačaja iz kornera samo tri minute kasnije.

Sljedeću utakmicu kvalifikacija Hrvatska igra protiv Ukrajine 14. listopada u Velikoj Gorici.

TURSKA - HRVATSKA 1:1

Stadion: Papara Park. Sudac: Bulat Sariyev (KAZ). Golovi: Güreler 62’ (1:0), Šotiček 65’ (1:1)

TURSKA

Ertaş, Yılmaz, Karapo, Özcan, Güreler, Çelik, İlkhan, Aydın, Kılıçsoy, Demir, Habesoglu

HRVATSKA

Pavlešić, Hrgović, Barišić, Prpić, Vušković, Vrbančić, Živković, Šotiček (Brajković 80'), Jagušić (Krivak 83'), Zvonarek (Mikolčić 70’), Grgić (Topić 70’)