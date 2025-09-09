Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
POČETAK KVALIFIKACIJA

Mladi vatreni remizirali na teškom gostovanju u Turskoj

Velika Gorica: U21 reprezentacije Hrvatska i Bjelorusija igraju kvalifikacije za EURO 2025
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
09.09.2025.
u 21:33

Domaćin je poveo u 62. minuti preko Gürelera nakon što je Jagušić glavom spustio ubačenu loptu prema Pavlešiću, no Hrvatska je vrlo brzo izjednačila, i to preko Marina Šotičeka nakon ubačaja iz kornera samo tri minute kasnije.

Hrvatska reprezentacije do 21 godinu u prvoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Trabzonu je protiv Turske odigrala remi. Susret je završio rezultatom 1:1.

Domaćin je poveo u 62. minuti preko Gürelera nakon što je Jagušić glavom spustio ubačenu loptu prema Pavlešiću, no Hrvatska je vrlo brzo izjednačila, i to preko Marina Šotičeka nakon ubačaja iz kornera samo tri minute kasnije.

Sljedeću utakmicu kvalifikacija Hrvatska igra protiv Ukrajine 14. listopada u Velikoj Gorici.

TURSKA - HRVATSKA 1:1

Stadion: Papara Park. Sudac: Bulat Sariyev (KAZ). Golovi: Güreler 62’ (1:0), Šotiček 65’ (1:1)

TURSKA

Ertaş, Yılmaz, Karapo, Özcan, Güreler, Çelik, İlkhan, Aydın, Kılıçsoy, Demir, Habesoglu

HRVATSKA

Pavlešić, Hrgović, Barišić, Prpić, Vušković, Vrbančić, Živković, Šotiček (Brajković 80'), Jagušić (Krivak 83'), Zvonarek (Mikolčić 70’), Grgić (Topić 70’)

Jeste li primijetili što se dogodilo kada je Modrić prišao Crnogorcu? Scena je postala hit
Ključne riječi
Kvalifikacije Hrvatska U-21 reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Video sadržaj
SLAVLJENIK

Luka Modrić dobio je predivnu čestitku Maksimira i dirljivu feštu za jubilarni 40. rođendan

Maksimir je pohodila 21 tisuća navijača, a za konačnu potvrdu i opuštenu feštu do kraja našim je reprezentativcima trebalo nešto malo više od pedeset minuta kada smo došli do prednosti od dva pogotka. Najprije je Kristijan Jakić razgalio navijače na tribinama u 35. minuti, a u 51. je Andrej Kramarić u potpunosti opustio navijače drugim našim pogotkom. Krenula je potom pjesma s tribina: 'Zovi, samo zovi...'

Učitaj još