Poznati stručnjak vodi Villarreal u Ligu prvaka, ali odlazi na kraju sezone

Španjolski nogometni prvoligaš Villarreal je objavio da će na kraju aktualne sezone trenersku klupu tog kluba napustiti 60-godišnji Marcelino Garcia Toral.

Do razlaza će doći premda je Garcia Toral osigurao klubu i iduće sezone nastupanje u Ligi prvaka. Četiri kola prije kraja prvenstvene sezone Villarreal je na trećem mjestu i sigurno će ostati među četiri najbolje plasirane momčadi La Lige.

Garcia Toral je u dva navrata vodio Villarreal. Prvi put od 2013. do 2016. godine i potom od 2023. do danas. Ukupno je kao trener Villarreala odradio 298 službenih utakmica što niti jedan drugi strateg nije uspio u povijesti Villarreala.

Tijekom karijere Garcia Toral je vodio još brojne španjolske klubove, a Marseille je bio jedina momčad u kojoj je radio, a da je izvan granica Španjolske. U tom je francuskom klubu kratko bio tijekom 2023. godine.

Španjolski i engleski mediji ga dovode u kontekst mogućeg dolaska u englesku Premier ligu.