OTKLONJENE SUMNJE

Trese li se stolica Niki Kovaču? Nijemci otkrili Borussijin plan za njega

Bundesliga - VfB Stuttgart v Borussia Dortmund
Foto: Robin Rudel/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
04.05.2026.
u 17:50

Njemački medij javlja kako u klubu smatraju da poraz u Mönchengladbachu nema veze s Kovačem već s nezainteresiranošću najvećih zvijezda poput Serhoua Guirassyja

U nekim njemačkim medijima postojala je sumnja kako bi nedjeljni poraz od imenjaka iz Mönchengladbacha mogao poljuljati sigurnost trenera Nike Kovača u Borussiji iz Dortmunda. Žuto-crnima to je bio treći poraz u posljednje četiri utakmice te se pretpostavljalo da bi takav negativni niz mogao uzrokovati odlaskom hrvatskog stručnjaka. Kako piše njemački Bild, to ipak nije slučaj.

Njemački medij javlja kako u klubu smatraju da poraz u Mönchengladbachu nema veze s Kovačem već s nezainteresiranošću najvećih zvijezda poput Serhoua Guirassyja. Klub će stoga nastaviti s planovima te mu na ljeto ponuditi produljenje ugovora na još godinu. Kovač je za Borussiju vezan do ljeta 2027., a novi ugovor bi trajao barem do ljeta 2028.

Čelnici Borussije smatraju kako Kovač izvlači maksimum iz kadra koji mu je na raspolaganju te su zadovoljni činjenicom da je osigurao plasman u Ligu prvaka i da će klub (najvjerojatnije) drugu sezonu završiti na drugom mjestu u Bundesligi. Isti medij navodi i kako Kovač želi ostati u Dortmundu unatoč interesu premierligaških klubova poput Manchester Uniteda i Chelseaja.

Na klupu je stigao u veljači 2025. kada je otkaz dobio Nuri Sahin. Preuzeo je momčad u vrlo lošoj formi, ali ju je do kraja sezone uveo u Ligu prvaka nakon čega mu je ugovor odmah produljen do ljeta sljedeće godine. U 70 utakmica na klupi, ostvario je 41 pobjedu, 13 remija i 16 poraza.
