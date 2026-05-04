Trese li se stolica Niki Kovaču? Nijemci otkrili Borussijin plan za njega

U nekim njemačkim medijima postojala je sumnja kako bi nedjeljni poraz od imenjaka iz Mönchengladbacha mogao poljuljati sigurnost trenera Nike Kovača u Borussiji iz Dortmunda. Žuto-crnima to je bio treći poraz u posljednje četiri utakmice te se pretpostavljalo da bi takav negativni niz mogao uzrokovati odlaskom hrvatskog stručnjaka. Kako piše njemački Bild, to ipak nije slučaj.

Njemački medij javlja kako u klubu smatraju da poraz u Mönchengladbachu nema veze s Kovačem već s nezainteresiranošću najvećih zvijezda poput Serhoua Guirassyja. Klub će stoga nastaviti s planovima te mu na ljeto ponuditi produljenje ugovora na još godinu. Kovač je za Borussiju vezan do ljeta 2027., a novi ugovor bi trajao barem do ljeta 2028.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čelnici Borussije smatraju kako Kovač izvlači maksimum iz kadra koji mu je na raspolaganju te su zadovoljni činjenicom da je osigurao plasman u Ligu prvaka i da će klub (najvjerojatnije) drugu sezonu završiti na drugom mjestu u Bundesligi. Isti medij navodi i kako Kovač želi ostati u Dortmundu unatoč interesu premierligaških klubova poput Manchester Uniteda i Chelseaja.

Na klupu je stigao u veljači 2025. kada je otkaz dobio Nuri Sahin. Preuzeo je momčad u vrlo lošoj formi, ali ju je do kraja sezone uveo u Ligu prvaka nakon čega mu je ugovor odmah produljen do ljeta sljedeće godine. U 70 utakmica na klupi, ostvario je 41 pobjedu, 13 remija i 16 poraza.