VIDEO Stravični sudar glavama u Premier ligi: Chelseajevom debitantu osam minuta se ukazivala pomoć

U tijeku je predposljednja utakmica 35. kola Premier lige između Chelseaja i Nottingham Foresta na Stamford Bridgeu. Gosti su na odmor otišli s prednosti od 2:0, no nakon utakmice najviše će se nažalost pričati o ozljedi mladog krilnog napadača 'Bluesa' Jesseja Derryja. Njemu je ovo bio debi u seniorskoj momčadi Chelseaja, ali neće ga se sjećati po dobrome, ako će se ga se sjećati uopće.

Pred sam kraj prvog poluvremena, u 45. minuti, Derry se sudario glavama s braničem Nottinghama Zachom Abbottom te ostao nepomično ležati na travi. 18-godišnjaku se pomoć na terenu ukazivala čak osam minuta prije nego što je na nosilima iznesen s terena. Zbog sumnje u potres mozga, travnjak je napustio i Abbott. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Chelsea je na kraju iz te situacije dobio kazneni udarac koji nije iskoristio Cole Palmer, obranio mu je Matz Sels. Nottingham na početku drugog dijela vodi zahvaljujući golovima Taiwa Awoniyija i Igora Jesusa.