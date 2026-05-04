Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DEBI IZ NOĆNE MORE

VIDEO Stravični sudar glavama u Premier ligi: Chelseajevom debitantu osam minuta se ukazivala pomoć

Premier League - Chelsea v Nottingham Forest
Ian Walton/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
04.05.2026.
u 17:21

Pred sam kraj prvog poluvremena, u 45. minuti, Derry se sudario glavama s braničem Nottinghama Zachom Abbottom te ostao nepomično ležati na travi

U tijeku je predposljednja utakmica 35. kola Premier lige između Chelseaja i Nottingham Foresta na Stamford Bridgeu. Gosti su na odmor otišli s prednosti od 2:0, no nakon utakmice najviše će se nažalost pričati o ozljedi mladog krilnog napadača 'Bluesa' Jesseja Derryja. Njemu je ovo bio debi u seniorskoj momčadi Chelseaja, ali neće ga se sjećati po dobrome, ako će se ga se sjećati uopće.

Pred sam kraj prvog poluvremena, u 45. minuti, Derry se sudario glavama s braničem Nottinghama Zachom Abbottom te ostao nepomično ležati na travi. 18-godišnjaku se pomoć na terenu ukazivala čak osam minuta prije nego što je na nosilima iznesen s terena. Zbog sumnje u potres mozga, travnjak je napustio i Abbott. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Chelsea je na kraju iz te situacije dobio kazneni udarac koji nije iskoristio Cole Palmer, obranio mu je Matz Sels. Nottingham na početku drugog dijela vodi zahvaljujući golovima Taiwa Awoniyija i Igora Jesusa.
Ključne riječi
sudar glavama Premier liga Nottingham Forest Chelsea

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!