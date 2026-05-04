Nastavljaju se veliki problemi Real Madrida: Francuz mora na operaciju, nema ga do kraja sezone

Real Madrid već godinama muku muči s problemima uzrokovanih ozljedama igrača, pogotovo u zadnjoj liniji. Najnoviji na listi ozlijeđenih Kraljevskog kluba je francuski branič Ferland Mendy koji će propustiti ostatak sezone. On je nakon deset minuta morao napustiti utakmicu u gostima kod Espanyola, a pretrage su potvrdile sumnje u težu ozljedu.

Mendy je povrijedio tetivu desne noge te će najvjerojatnije morati na operaciju što znači da je ova sezona za njega završena. "Nakon pretraga koje je danas obavila liječnička služba Real Madrida, našem igraču Ferlandu Mendyju dijagnosticirana je ozljeda tetive mišića rectus femoris desne noge. Pratit će se daljnji razvoj situacije" - objavio je Kraljevski klub.

Francuskom lijevom beku ovo je već peta ozljeda ove sezone. Zbog stalnih lutanja po bolnicama i rehabilitaciji, za Kraljevski klub ove je sezone na terenu proveo tek 448 minuta. Zasad je nemoguće prognozirati kada bi se mogao vratiti na teren, ali operacija bi ga izbacila iz stroja na najmanje pet mjeseci.

Nastavlja se tako kalvarija Kraljeva s ozljedama. U posljednje dvije sezone, igrači Real Madrida pretrpjeli su gotovo nestvarnih 120 različitih ozljeda.