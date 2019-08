Mladi Hrvat oduševio svijet: 'Kad moji vršnjaci izlaze, ja sam već u krevetu'

Nakon zlata na 800 metara, 16-godišnji plivač splitskog Jadrana Franko Grgić je na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Budimpešti osvojio i naslov prvaka na 1500 metara, ali sada i uz svjetski rekord - 14:46.09.

Ovaj mladić budućnost je hrvatskog, ali i svjetskog plivanja, a tko je Franko kada svjetla reflektora nisu usmjerena prema njemu.

- Dižem se u 5:00, na brzinu doručkujem jer sam već u 6:00 na treningu koji traje sat i pol vremena. S bazena žurim u školu koja počinje u 8:00 i traje do 14:00, a onda natrag na bazen, na drugi trening koji traje 14:45-17:30, ponekad i do 18:00. Nakon toga se dobro najedem, malo učim, i već u 21:30 idem na spavanje. Spašavaju me roditelji koji me odvoze i dovoze na bazen, inače ne bih sve stigao. Raspored je to iz noćne more za jednog šesnaestogodišnjaka - rekao je Franko za 24sata za koji je dodao.

- Kad moji vršnjaci izlaze vani, ja sam već u krevetu. Nije to uvijek lako, ali kad ispred sebe imate cilj koji želite dohvatiti onda je sve lakše. Izađem ponekad s prijateljima na piće, ali plivanje je ipak u prvom planu.

Da nije plivač bio bi rukometaš ili nogometaš, a otkrio je za 24sata i kako skromno proslavlja sjajne rezultate.

- Mama napravi čokoladnu tortu i to je to. Pazim na hranu, doma jedem zdravo, u školi baš i ne. Doma jedem domaće, salate, blitvu, volim i biftek - otkrio je.