Grgić: Srušit ću i svjetski rekord, imam još dvije godine za to

Šesnaest mu je godina tek (napunio ih je 31. siječnja), a već je toliko toga postigao ove godine.

Franko Grgić, mladi plivač splitskog Jadrana, najprije je u ožujku ispunio olimpijske norme na 800 i 1500 metara, potom je u srpnju na Europskom festivalu mladeži (EYOF) u Bakuu osvojio dvije zlatne medalje (na 400 i 1500 metara slobodno), a sad je na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Budimpešti senzacionalno došao do zlata na 800 metara. I postao prvi Hrvat s juniorskim svjetskim naslovom.

A da nije bilo ozljede ramena

I to s kakvim rezultatom, 7:45.92 samo je za 26 stotinki sekunde sporije vrijeme od svjetskog juniorskog rekorda koji drži Australac Mack Horton. No, to je novi europski juniorski rekord, apsolutni hrvatski rekord (dosadašnji 7:51.58 bio je u vlasništvu Frankova klupskog kolege Marina Mogića) i 25. rezultat svih vremena u toj disciplini!

– Postizanje svjetskog juniorskog rekorda moja je velika želja, planirao sam ga srušiti ovo ljeto, ali malo me poremetila ozljeda ramena zbog koje 13 tjedana nisam mogao normalno trenirati. No, imam još dvije godine, uhvatit ću ja to – kaže Franko, u privatnom životu skroman mladić, ali u sportskom smislu ambiciozan i goropadan jurišnik.

No, samo se tako i mogu rušiti rekordi i osvajati zlata, a tome su Franku značajno pomogli savjeti njegova trenera Mate Ružića (38) koji je dok je bio plivač trenirao s Dujom Draganjom u Berkeleyu.

– Puno sam učio i iz svojih pogrešaka; i onih dok sam bio aktivni plivač i onih trenerskih. A tajna naših uspjeha? Samo rad, tome učim i svoje plivače. Veliki Dražen Petrović rekao je da je za njegove uspjehe pet posto zaslužan talent, a 95 posto rad. I ja se s tim potpuno slažem. Nama nikad rezultat nije u prvom planu, nego rad na taktici i korekcijama, a rezultat dolazi sam po sebi – ističe Mate pohvalivši Franka da je taktički odlično odradio utrku.

Iako najmlađi među finalistima, Grgić je te večeri u Budimpešti bio neuhvatljiv za konkurenciju: drugoplasirani Rus Ilija Sibircev i trećeplasirani Australac Thomas Neill zaostali su za više od dvije sekunde. Je li Franko očekivao zlato?

– Imao sam treće prijavljeno vrijeme, ali smatrao sam se favoritom, nisam došao ovamo turistički, došao sam nešto napraviti. Od početka sam krenuo žestoko, nisu me konkurenti previše gurali prema naprijed jer mi nisu bili u vidokrugu, ali grabio sam za sebe jer želim završiti sezonu na najbolji mogući način. I bilo je napeto do samog kraja, do zadnjih sto metara kad sam se još više odvojio od pratitelja i sigurno osvojio naslov. Iznimno sam sretan zbog toga, posebno zato što još osjećam posljedice te ozljede ramena – ispričao je Franko.

Raspituju se skauti i emisari

Grgić je istinski dragulj i jedan od najperspektivnijih sportaša koje Hrvatska u ovom trenutku ima, ali iskustvo nas uči da je prijelaz iz juniorskog u seniorski staž uvijek problematičan.

A o Franku se već raspituju skauti američkih sveučilišta, rado bi ga pod svojom zastavom vidjeli i emisari nekih drugih zemalja (sjetite se kako je Katar zamalo pridobio Duju Draganju), pa smo zato novog predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza Vladislava Veselicu (izabran je u siječnju ove godine) pitali činimo li sve da se Franko normalno razvija i da ostane u Hrvatskoj.

– Činimo sve što je u našoj moći da Franku i ostalim našim plivačima omogućimo da razviju sve svoje potencijale. HPS s novim sastavom Izvršnog odbora, s direktorom reprezentacije Goranom Lekom i s izbornicom reprezentacije Klarom Šiljeg, u tom smislu poduzima i konkretne korake. Naši olimpijski kandidati Mogić i Grgić mogu računati na stipendiju u iznosu od oko 3000 kuna. Nešto će dobivati i od Grada Splita. Želimo to uz pomoć sponzora i podebljati. Pripremamo 10-ak novih akata koje bismo trebali prihvatiti na sljedećoj sjednici IO-a među kojima je i Pravilnik o nagrađivanju sportaša u koji ćemo prvi put uključiti i trenere. Mi smo volonteri, nismo tu radi sebe, nego da pomognemo plivanju. Naš budžet je mali, manji je od tri milijuna kuna, ali imamo dobro ozračje u savezu i u reprezentaciji i na tome ćemo ustrajno raditi i dalje – ističe Vladislav Veselica, inače sin pokojnog hrvatskog političara i proljećara Vladimira Veselice.

Veselica ocjenjuje da su uvjeti u Splitu za plivanje prilično dobri, ali da bi trebalo poraditi na još jednom – radnom bazenu. Ali nije zadovoljan činjenicom da više od 50 posto učenika drugog razreda u Hrvatskoj ne zna plivati.

– I to moramo mijenjati, o tome smo razgovarali i s premijerom Plenkovićem kad smo mu nedavno predstavili projekt Hrvatska pliva. I dobili smo njegovu punu podršku – kaže Veselica.

A u nedjelju Grgić pliva i na 1500 metara. Pitamo trenera o izgledima?

– Izgledi su dobri, ali ne želimo se sad razmetati izjavama. Najvažnije je da Franko odradi sve kako treba – poručio je Ružić.

>> Pogledajte što rade braća Sinković kada nisu u čamcu