Mislav Oršić otvorio dušu i otkrio zašto se nije vratio u Dinamo: 'Da su htjeli, sada bih bio u Zagrebu'

Mislav Oršić javio nam se s Cipra, u pripremi za utakmicu ovog kola koju je njegov Pafos jučer odigrao s Omonijom. Oršić je, podsjetimo, u siječnju ove godine odabrao odlazak na Cipar gdje se pridružio suigraču iz reprezentacije Ivici Ivušiću. Nakon što je raskinuo ugovor s turskim Trabzonsporom, bilo je dosta upita za našeg krilnog napadača. Osim što ga se spominjalo u kontekstu nekih hrvatskih klubova, prije svega Dinama i Rijeke, za Oršića su bili zainteresirani iz ljubljanske Olimpije i poljskog Rakow Czestochowa, čiji je predsjednik doputovao u Zagreb kako bi nagovorio Oršića na odlazak u Ekstraklasu. No, Ciprani su ponudili najbolju priču koja se svidjela našem nogometašu.

Kako vam je na Cipru i kakav je Pafos klub?

- Sviđa mi se život na Cipru, ljudi i vrijeme, sve je idealno. Sličan je to način života kao i kod nas, čini mi se. A meni je velika prednost što postoji izravna zrakoplovna povezanost sa Zagrebom. To mi je jako važno. A klub je zaista vrhunski organiziran, s velikom perspektivom da još više napreduje. Tako vole kazati na Cipru. Uistinu, klub je stvorio sve preduvjete za vrhunske rezultate, od brige o igračima, selekcije, do uvjeta za rad u našem kampu za treniranje. O klubu puno govore trenutačni rezultati, prvo mjesto u domaćem prvenstvu, prolazak u završnicu Kupa, te plasman u osminu finala Konferencijske lige - počeo je Mislav Oršić.

A u kakvom je stanju naš krilni napadač?

- U početku sam imao dodatne treninge da se priviknem na momčad koja je već bila u natjecateljskom ritmu. Sada sam, kroz utakmice i treninge, došao u idealno fizičko stanje. Opet sam onaj stari, na sto posto - naglašava Orša.

Kakva je ciparska liga i s čim bi je usporedio s obzirom na dosadašnja iskustva u karijeri?

- Čini mi se da je liga pomalo potcijenjena. O kvaliteti puno govori činjenica da su tri kluba prošla skupinu Konferencijske lige i da gotovo svake godine imaju predstavnika koji prođe skupinu nekog europskog klupskog natjecanja. Pojednostavimo li tu tezu, rekao bih da sigurno osam klubova igra na visokoj razini.

Što su vaši imperativi kada govorimo o toj razini igranja?

- Govoreći o imperativima, onaj najvažniji svakako je osvojiti prvenstvo s Pafosom. Ali i kup. Isto tako, cilj je probati otići što dalje u Konferencijskoj ligi. A onaj najvažniji, koji želi ostvariti svaki nogometaš u Hrvatskoj, svakako je vezan za reprezentaciju - naglašava Oršić.

Kako iz ove perspektive gledate na neke ključne poteze u dosadašnjem dijelu karijere, Poput, primjerice, odlaska u Southampton iz Dinama?

- Kada sve saberem, zaista mislim da su potezi bili dobri. Dvije godine za redom, u dogovoru s Dinamom, odbijali smo ponude iz Engleske. Nakon Svjetskog prvenstva, u tridesetoj godini, smatrao sam da mi je to zadnja prilika da se okušam u engleskoj ligi. A u trenutku kada sam odabrao odlazak u Southampton, razmišljao sam o tome kako je zaista teško odbiti takvu ponudu. BIlo mi je to logično i realno za prihvatiti. Jer, kao što znate, Southampton je vrhunski klub koji je u malim poteškoćama zadnje dvije godine. No, siguran sam da će se izvući iz te priče. Nažalost, neke stvari u toj priči nisu mi se posložile. Valjda je tako moralo biti. Ostat će uspomena da sam, na svoj način, bio dio najjače lige na svijetu što nikako nije za podcijeniti.

Trebala je to biti definitivna kruna vaše igračke karijere?

- Pa u klupskom smislu vjerojatno. No, kruna karijere moje karijere svakako je treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Naravno, ne mogu tu zaboraviti uspjehe s Dinamom. Ali, pričekajmo malo jer još nisam završio karijeru. Nikada ne znate što vas čeka u budućnosti.

Iskustva poput spomenutog u Southamptonu sigurno su vam pomogla da se dodatno izgradite, u svakom smislu?

- Sve te izgradi, uspjeh i neuspjeh. Samo je pitanje kako izlaziš iz tih izazova. Ja iz svega nastojim ponešto naučiti što će mi pomoći da budem bolji.

Što je zapravo bilo u ovoj zadnjoj priči oko povratka u Dinamo, odnosno, ponude iz Rijeke?

- Rijeka je bila konkretna, ponudili su svoje uvjete, no nismo se dogovorili. Dinamo apsolutno nije bio konkretan i ništa mi nije ponudio. Uostalom, da su htjeli i sada bih bio u Zagrebu.

Za vas je Dinamo posebna priča, postigli ste neke važne pogotke, koliko vam je žao što se niste dogovorili?

- Mislim da i sami to možete prosuditi. Ja sam dečko iz Zagreba. Kada se to nije ostvarilo, okrenuo sam se Pafosu s kojim želim osvojiti prvenstvo i pokušati uloviti Ligu prvaka.

Puno navijačkih foruma sugerira da je Mislav Oršić baš taj faktor koji je nedostajao ovoj momčadi. Koliko vam znači činjenica što ste miljenik Dinamovih navijača?

- Takve stvari mi je, naravno, drago čuti kao i svakome. I sami znate što mislim o Dinamu i što mu želim. Trenutačno ne mogu pomoći pogocima ali sam svakako podrška i veliki navijač mog kluba. To je za mene velika čast i velika motivacija u karijeri. Kad mi je teško, takve stvari uvijek mi poprave raspoloženje i podignu me. Srce zaigra svaki put kada se sjetim kako maksimirski sjever zagrmi.

Koliko se često sjetite utakmice protiv Tottenhama, jedne od najboljih Dinamovih izvedbi u povijesti kluba ili one protiv Chelseaja?

- Najčešće se to dogodi kada me ljudi koje sretnem podsjete na te utakmice. To su utakmice koje su obilježile moju karijeru i naravno da ih ne mogu zaboraviti.

Koji je bolji osjećaj, zabiti za Dinamo na Maksimiru protiv momčadi kao što su Tottenham ili Chelsea, ili Maroku na SP-u za treće mjesto?

- Hm, teško mi je uspoređivati takve stvari. Svaka od tih utakmica budila mi je posebnu emociju. Treće mjesto na svijetu je nešto što te svrstava u neku posebnu priču u nogometnoj povijesti. To su stvari o kojima sanjaš cijeli život, postići gol na smotri najboljih svjetskih reprezentacija. S druge strane, postići hat-trick u onakvoj utakmici kakva je bila protiv Tottenhama isto je posebna, nezaboravna priča. Posebice što su s druge strane nogometne veličine kao što su Mourinho ili Kane, da ne spominjem ostale.

Ne računamo li ozljede, što vam je najveće razočaranje u karijeri?

- Naravno da je i u mojoj karijeri bilo padova, to su normalne pojave u vrhunskom sportu. Mislim da je ipak najvažnije da nemam velikih razočarenja. Uostalom, uvijek i u svemu nastojim na sve stvari gledati pozitivno.

Dinamo je u očitoj igračkoj ali i upravljačkoj krizi. Puno toga se dogodilo zadnjih nekoliko mjeseci, od silnih smjena trenera, do odlaska sportskog direktora. Koliko se takve stvari odražavaju na aktualno stanje u momčadi.

- Nijedna loša situacija nije ugodna. No, stvari su vjerojatno kompliciranije nego što se čini prosječnom promatraču. No, Dinamo je veliki klub i vjerujem da će pronaći neke skrivene potencijale kako bi iz ove situacije izašao pobjednički, kao i puno puta u prošlosti.

Dakle, nema smisla pitati koga vidite kao prvaka Hrvatske?

- To će biti Dinamo, uvjeren sam da će se dići iz ove krize.

A koliko ima istine u tome da ste u prošlom prijelaznom roku bili blizu potpisa ugovora s Rijekom?

- Postojali su kontakti, no nismo se dogovorili. U svakom slučaju. hvala im za interes koji su pokazali za mene.

Kako vam se čini trenutačno stanje u Rijeci i kolike su njihove šanse u borbi za naslov?

- Pa na to pitanje bih odgovorio ovako: Njihove trenutačno stanje i šanse jasno sugerira stanje na ljestvici. Očito je kako rade dobar posao, ne samo ove godine. Svakako zaslužuju priznanje.

A kako vam izgleda Hajduk i mogu li Splićani izdržati do kraja u borbi za naslov, odnosno, prvi proći ciljem?

- Čini mi se da Hajduk još uvijek traži pravu formu.

Tko je najbolji igrač hrvatskog prvenstva?

- Za mene je to Martin Baturina. Bespredmetno je pričati o njegovom igračkom potencijalu.

Čemu se nadate kada je reprezentacija u pitanju?

- Nadam se da ćemo pobijediti Francusku, a potom se plasirati na Svjetsko prvenstvo. Naravno da, kao i svaki hrvatski nogometaš, razmišljam o reprezentaciji. Uostalom, već dugo sam dio te priče, uvijek sam spreman dati svoj doprinos bude li potrebe - zaključio je Mislav Oršić.