Mirko Barišić otkrio hoće li se Dinamo seliti iz Maksimira

Priča o stadionima smo se naslušali, od raznih kombinacija s rekonstrukcijama Maksimira, natrkivanja, pa gradnje novih na Kajzerici, Velikoj Gorici, sad je nova (stara) priča stadion u Blatu.

Ta priča nije izravno vezana uz Dinamo, nastala je na drugim instancijama. Predsjednik HNS-a Davor Šuker iznio ju je, grad podržao i eto nove priče i razglabanja. Treba li nam nacionalni stadion, treba li biti u zagrebačkom Blatu, na ulazu u grad.

Hoće li se to “delati”, vidjet ćemo, zasad se to čini prilično daleko od realizacije. No izradi li se doista taj stadion, znači li to da će i Dinamo tamo igrati.

Jer, bilo bi suludo bacanje novca na stadion na kojem će dva, tri puta godišnje igrati reprezentacija. Je li Dinamo uopće upućen i uključen u izgradnju tog stadiona u Blatu, pitamo predsjednika Dinama Mirka Barišića.

Nismo uključeni u Blato

– Ne, mi nismo bili uključeni u razgovore o tom stadionu u Blatu, to se događalo između Vlade RH, grada Zagreba i Hrvatskoga nogometnog saveza – kaže predsjednik Dinama.

No izgradi li se taj stadion, bi li se Dinamo preselio?

– Ne bismo selili, ali ako se izgradi novi stadion, naravno da bismo igrali na njemu. Na stadionu netko mora igrati. Stoga, bude li izgrađen po svim zahtjevima Fife i Uefe, mi ćemo prihvatiti igranje na tom novom stadionu. Ne znam je li izbor lokacije u Blatu konačan, no mi zagovaramo Svetice.

Sami ste nekoliko puta rekli da ste spremni i sami financirati gradnju novog stadiona. Kad ste iznijeli te ideje, jeste li mislili na Svetice koje su sada zapuštene, zjape prazne?

– Gledajte, sve apsolutno ovisi o gradu Zagrebu. Ako se maksimirski stadion ne može renovirati na pravi način ili je preskupo rušenje i na istom mjestu građenje novog, onda bi za nas Svetice bile najbolja lokacija, ali tu bi opet mnogo toga trebalo riješiti, mijenjati GUP, dakle, opet je grad taj koji odlučuje.

Koliko znamo, Dinamo je spreman financijski sudjelovati ili u potpunoj obnovi Maksimira ili u gradnji svog stadiona, barem je bio na to spreman prije nego što se pojavila ova pričao o novom stadionu u Blatu koji bi gradiliVlada, grad i HNS.

– Mi smo odlučili nešto pokrenuti, poslali smo i dopis gradu Zagrebu i upoznali sve s namjerom da sudjelujemo u rekonstrukciji Maksimira. Naravno, po etapama, jer je nemoguće sve napraviti odjednom. Prvo bi se obnovile zapadna i sjeverna tribina, potom bi u novoj etapi došli na red istok i jug – objasnio je Barišić.

Navijačima bi se sigurno svidjela takva ideja po kojoj Dinamo ostaje u Maksimiru. Nakon pričao o stadionu u Blatu plavi navijači na utakmici Dinama i Intera izvjesili su transparente i skandirali, iznijeli su svoj stav po kojem Dinamo mora ostati u Maksimiru.

Dobro, da se i napravi taj stadion u Blatu, Dinamo bi stanovao u Maksimiru. Doduše, očito je da bi dobar dio svojih utakmica igrao na tom novom stadionu.

– Bez obzira na sve, naša baza ostaje u Maksimiru. Ovdje imamo svu infrastrukturu koja je klubu potrebna za rad. Za sve te terene, za školu, za hotel za igrače potrošili smo mnogo svog novca. A taj novi stadion u Blatu bio bi stadion za utakmice, nema tamo kampa, terena i svega što našim momčadima svakodnevno treba. U tom slučaju naš bi kamp ostao u Maksimiru, a samo bismo utakmice igrali tamo. Kao što Inter i Milina igraju na gradskom stadionu, ali na San Siru tijekom tjedna ne borave i ne rade, drugdje imaju svoje kampove. Iako, ako se i izgradi taj stadion, i u Maksimir bi trebalo ulagati kako bi se i na njemu mogla odigrati pokoja utakmica – kaže nam Mirko Barišić.

Dinamova ideja da ozbiljno financira rekonstrukciju ili izgradnju svog stadiona novom idejom o gradnji stadiona u Blatu očito pada u vodu.

Ostat će pitanje Maksimira

– Mi smo bili spremni financirati u suradnji s gradom naš novi stadion ili kompletnu obnovu Maksimira. No, ako se ide u izgradnju stadiona kako se najavljuje, ne vjerujem da bi grad mogao financijski podržati i novi stadion i obnovu stadiona ili naš novi stadion. U svakom slučaju, naša je poruka da ne opstruiramo gradnju tog stadiona koju su najavili. Ako ga napravite, mi ćemo na njemu igrati – zaključio je predsjednik Dinama.

Bit će tu još svakojakih priča, više zapleta nego raspleta. Naučili smo da obećanjima ne vjerujemo, zasad ostajemo suzdržani oko tog Blata, koliko god gradu Zagrebu treba stadion. No, ako se i bude gradio, ostat će taj Maksimir i s njime treba nešto napraviti. I napravit će se – ili će na tom mjestu izrasti novi stadion ili će se tijekom vremena do kraja raspasti i ostat će ruševine u samom središtu grada. Kao što je dosad bila šikara na Sveticama, na kojima se pompozno počeo graditi kamp HNS-a pa svaki dan svjedočimo kako se krasno gradi.

A Dinamo će i dalje slušati svakojake priče, radnici kluba svakodnevno će krpati novonastale rupe sve dok jednog dana, a nije to daleko, stadion ne dobije licenciju od Uefe za odigravanje međunarodnih utakmica. To se lako može dogoditi i prije stadiona u Blatu.