Miočića razljutio Cormierov komentar: Ne razumijem zašto je to rekao

Stipe Miočić priznaje da mu nije dobro sjelo verbalno podcjenjivanje od strane Daniela Cormiera koji je na nedavnoj press konferenciji u Las Vegasu za bivšeg prvaka rekao kako nije dovoljno kvalitetan borac da bi ga pobijedio u njihovom revanšu na UFC 241 priredbi.

Cormier i Miočić će se sudariti u oktogonu po drugi put 17. kolovoza u glavnoj borbi UFC-a 241 u Anaheimu. Ulog će biti Cormierov pojas prvaka teške kategorije kojeg je Miočić izgubio kada su se prije godinu dana obračunali na UFC-u 226.

'DC' je prije dva tjedna samouvjereno izjavio kako vatrogasac nema šanse u revanšu:

- Razumijem da će Stipe ovaj put biti bolji. Ali kada razmišljam o borbi i to malo vremena što smo se već borili prije... jednostavno mislim da on nije dovoljno dobar da me pobijedi. Zaista to mislim. Mislim da je dobar prvak, mislim da je dobar borac, ali jednostavno nije dovoljno dobar da me pobijedi. Nije bitno hoće li to biti 25 minuta, ili dvije runde. Ja ću i dalje dobiti tu borbu - rekao je Cormier na press konferenciji.

Miočić se naravno ne slaže s ovom tezom i smatra kako je poraz nokautom u prvom meču prije svega rezultat njegove pogreške. Upitan što misli o Cormierovom podcjenjivanju uoči revanša američko-hrvatski teškaš je priznao da mu je ta izjava zasmetala.

- Prije dva tjedna mi je rekao da nisam dovoljno dobar. Nije mi se previše svidio taj komentar. Jako brzo će saznati da jesam dovoljno dobar. I on zna da jesam. Ne razumijem zašto je to rekao - istaknuo je Miočić za TMZ.

Prije poraza na UFC-u 226 Miočić je pojas prvaka obranio čak tri puta čime je postavio povijesni rekord za UFC-ovu tešku kategoriju. Osjećaj je to koji borcu iz Clevelanda nedostaje, ali je uvjeren kako će idućeg mjeseca ponovno nositi zlato oko struka.

- Osjećaj će biti isti. Nema ničeg boljeg nego kad ti stave taj pojas oko struka. To će se dogoditi. Uzet ću pojas i čut ćete,' I novi....' - zaključio je Miočić.

