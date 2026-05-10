Srpski medij krivo napisao ime hrvatskog grada: 'Krv je prštala, Hrvat je preživio horor'

Subotnji FNC 30 spektakl u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića odjeknuo je regijom, a napeti okršaj između domaćeg teškaša Martina Batura i Crnogorca Milenka Stamatovića s posebnom je pozornošću pratio i srpski tabloid Kurir. U članku naslovljenom "KRV PRŠTALA NA SVE STRANE! Hrvat preživeo horor, pa brutalnim nokautom uspavao Crnogorca!", novinari Kurira su publici prenijeli djelić uzavrele atmosfere s Višnjika, opisujući meč kao 'pravi rat' i 'totalno ludilo'. U fokusu njihovog izvještaja bila je dramatična prva runda u kojoj je hrvatski borac, kako navode, preživio pravi horor nakon što ga je Stamatović pogodio silovitim udarcem u nos, zbog čega je počeo obilno krvariti.

Ipak, uz sav dramatičan naboj i slikovite opise krvavog oktogona, pažljivijim čitateljima nije promakla neobična gramatička pogreška. Naime, kroz cijeli tekst srpski je medij lokaciju događaja navodio kao 'Zadaru', umjesto ispravnog lokativa 'Zadru'. Iako se radi o sitnoj omašci u deklinaciji, ona je postala zanimljiv detalj u regionalnom praćenju borilačke priredbe koja je Zadar na jednu noć pretvorila u centar MMA sporta.

A borba je doista bila za pamćenje. Nakon početnog ispitivanja snaga, oba su teškaša krenula u otvorenu razmjenu. Batur je prvi uzdrmao crnogorskog borca, no Stamatović se uspio spasiti hrvanjem i pritiskom uz ogradu. Ubrzo je uslijedio preokret kada je 'Kićo', kako mu je nadimak, silovitim kratkim krošeom poslao Batura na koljena. Domaći borac primio je još nekoliko teških udaraca, no nošen podrškom ispunjenih tribina uspio se oporaviti i vratiti u meč. Pred kraj prve runde, Batur je srušio Stamatovića na pod i zadao mu nekoliko snažnih 'ground and pound' udaraca, čime je zaključena izuzetno sadržajna i napeta prva dionica meča.

Ono što Kurir naziva 'šokom' dogodilo se na samom početku druge runde. Batur je, očito odlučan da ne prepusti ništa slučaju, krenuo furiozno i pogodio razorni desni kroše koji je Stamatovića poslao na pod. Crnogorac je pao 'kao pokošen', a zadarski borac je iskoristio priliku i serijom udaraca na tlu, takozvanim 'čekićima', prisilio suca na prekid. Bio je to trenutak koji je bacio tribine Višnjika u potpuni trans. Martin Batur tako je ispunio obećanje da će 'obraniti Zadar', ostvarivši jednu od najvećih pobjeda u karijeri pred svojom publikom, a priča o njegovom trijumfu, uz malu gramatičku anegdotu, obišla je cijelu regiju.