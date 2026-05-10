OD PONEDJELJKA U MUNCHENU

Hrvatska tekvondo reprezentacija kreće u lov na medalje na Europskom prvenstvu

Pariz: Šapina u borbi za broncu protiv Albaa
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
10.05.2026.
u 16:00

U hrvatskoj vrsti na ovom EP-u ima olimpijaca i osvajača svjetskih i europskih medalja (Golubić, Šapina), a Nika Karabatić brani europsko zlato od lani

U münchenskoj BMV Park Areni u ponedjeljak će početi četverodnevno Prvenstvo Europe u tekvondou na kojem će Hrvatska imati predstavnike u svih 16 kategorija, po osam ženskih i muških. Bit će to prva kontinentalna smotra na kojoj će šef stručnog stožera (koji čine i klupski treneri) biti 42-godišnji Dejan Mesarov, trener zagrebačkog Championa. Kako je na posljednjem EP-u u Beogradu Hrvatska osvojila čak tri zlata (Stojković, Karabatić, Kanaet), ukupno osam medalja, zanimalo nas je što bi ovaj put bio zadovoljavajući domet.

– Kao izbornik želite biti bolji nego prošli put, no mislim da bi s obzirom na situaciju bilo sasvim zadovoljavajuće da se kući vratimo s četiri do pet medalja. Dakako, ovisi to i o tome hoće li oni koji nastupaju prvog dana nekim visokim dometom potaknuti i ostale.

Prvog dana natjecanja od naših će nastupiti Ivan Šapina (preko 87 kg), Grga Patrik Dugac (68 kg), Sara Prpić (46 kg) te Doris Pole (67 kg).

Na ovom EP-u hrvatske boje branit će još tekvondaši: Maroje Devernay (54 kg), Josip Teskera (58 kg), Jan Flegar (63 kg), Marko Golubić (74 kg), Leon Hrgota (80 kg), Josip Bilić Pavlinović (87 kg) te tekvondašice: Sofija Hinić (49 kg), Ozana Radić (53 kg), Nika Karabatić (57 kg), Dora Meštrović (62 kg), Mila Mastelić (73 kg) i Magdalena Matić (preko 73 kg).

Čini se da nam je ženska reprezentacija mlađa no ikad prije uzevši u obzir da braniteljica naslova Nika Karabatić ima 19 godina i da je među djevojkama pet debitantica na seniorskom Prvenstvu Europe.
