Čovjek koji je nokautirao Cro Copa dao veliki kompliment Stipi Miočiću

Nakon što je u subotu održan UFC 239, pet dana poslije u Las Vegasu je održana priredba FFC 39. Riječ je o 39. "eventu" hrvatske borilačke promocije Final Fight Championship koja se zbila u noći sa četvrtka na petak u hotelu Rio. A u njemu se moglo vidjeti sedam zanimljivih borb u tri različite borilačke discipline.

Zapravo, sedam borbi odvijalo se u Fight Domeu, maloj dvorani "underground" tipa u koju je stalo oko 550 ljudi, a uskoro će moći i 800. No, ne određuje broj gledatelja u dvorani uspješnost ove priredbe jer ona je bila gledana i na CBS televiziji, a kao što ističe promotor FFC-a Frank Mir, broj gledatelja pred malim ekranima puno je važniji od broja gledatelja u dvorani.

- Samo tako vam raste popularnost, a s njom i zanimanje za vas kao borca koje vam pak donosi već ugovore za borbu. Dok sam se borio u UFC-u jednu borbu sam radio na nacionalnom Fox kanalu bez provozije znajući da će to puno ljudi gledati. Moja najveća borba na PPV-u (plati pa gledaj) bila je milijun prodanih prijenosa i to protiv Brocka Lesnara, a moju borbu protiv protivnika slabijeg imena Big Foot Silve gledalo je na Foxu preko 1,2 milijuna ljudi.

Kako je uopće došlo do toga da bivši UFC-ov prvak postane promotor male promocije kao što je FFC?

- Vlasnik FFC-a Orsat Zovko i ja imamo zajedničkog prijatelja Carla Princea koji nas je i upoznao. Ostao sam impresioniran Orsatovim produkcijskim zaleđem i mogućnostima s kojima je ovdje u Las Vegasu, na lokalnoj razini, napravio dobru priredbu čiji dio sam poželio biti.

Kakav je Frank dojam stekao o vlasniku FFC-a Orsatu Zovku?

- On je vrlo pozitivna osoba u vrlo važnom poslu. Njegov optimizam je zarazan, a ako si lider grupe takav moraš i biti. Moraš preuzimati odgovornost i koristiti momentum za motivaciju suradnika, a on to radi sjajno. Osim toga, on je bio i u lošim situacijama i uvijek je bio u stanju osoviti se na noge i učiniti svoje suradnike vrlo motiviranim i usredotočenim.

Upravo takav bio je Mir u rujnu 2010. godine u borbi protiv Mirka Filipovića kojem je to bila osma borba pod okriljem UFC-a. Mir je tada pobijedio nokautiravši Cro Copa koljenom.

- Bila je to vrlo opasna borba po mene jer Mirko je uvijek bio vrlo eksplozivan borac, a ja bih rekao da je i danas vrlo opasan kada je u mirovini. Bila je to borba koja troši živce koja do tog trenutka nije bila posebno atraktivna, no kada imate dva lava, jednog protiv drugoga, onda to ljudima može biti dosadno. Za mene je najvažnije bilo sačuvati se od Cro Copovih udaraca nogom u glavu, a potom sam iskoristio jednu njegovu pogrešku.

Je li i Cro Cop, poput Stipe Miočića, mogao biti UFC-ov prvak?

- O da, ovo je teška kategorija i sve do Stipe Miočića niti jedan prvak nije obranio naslov više od dvaput. Dakle, da se Cro Cop borio za naslov moglo se dogoditi i da postane prvak. Kada se borite s ovakom malim rukavicama, u ovoj kategoriji jedna pogreška često znači da je borba gotova.

Kad smo već kod Stipe, što Frank Mir prognozira za njegov uzvratni meč sa Danielom Cormierom.

- U prvoj borbi Stipe je naletio na udarac, no ne vjerujem da će u uzvratu učiniti istu pogrešku. Cormier je naprosto Stipu zaskočio no i to se događa, ali ne stalno. I zato vidim Stipu opet kao pobjednika i prvaka.

No, vratimo se mi FFC-u i onome što Frank Mir voli u svezi s priredbama te male promocije na kojima je već četvrti put kao sukomentator i promotor?

- Volim što se sve događa između konopaca, u ringu, i što imamo miks borilačkih sportova, slobodnu borbu, kikboks i klasični boks. Ako vam to nema tko objasniti, kao što to ja činim u prijenosima, ne razumiju svi MMA borbe, posebice ako ne znaju "grappling" aspekt tog sporta. Ako gledate kikboks i boks, što više o njima znate to će vam biti zanimljivije. No, možete dovesti djevojku koja nikad nije bila na ovakvoj priredbi no i ona će ono bazično razumjeti kada su u pitanju kikboks i boks. No, kada se dva borca valjaju u parteru, treba vam puno više znanja da bi razumjeli što se događa – zaključio je Mir.