Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Osmjeh na postolju

Srebrna i sretna Nika: U finalu je falilo malo force no to je nešto na čemu se može raditi

Adam Hercog/Hrvatski taekwondo savez
Autor
Dražen Brajdić
13.05.2026.
u 21:14

Nikin trener Toni Tomas vjeruje da je ona olimpijski dragulj i prava je šteta što kao tadašnja europska prvakinja, s onom formom i sa 17 godina, nije mogla nastupiti na Olimpijskim igrama u Parizu (2024.) jer je bila premlada da bi skupila dovoljno bodova u prethodnom olimpijskom ciklusu

Svaki dan po jedna medalja. Tako je to išlo za hrvatsku tekvondašku reprezentaciju na kontinentalnom prvenstvu u Munchenu koje sutra završava.

Nakon bronci Ivana Šapine (preko 87 kg) i Leona Hrgote (80 kg), odličje je osvojila i njihova klupska kolegica iz splitskog Marjana Nika Karabatić. A ona je, premda joj je tek 19 godina, već drugi put nastupila u finalu seniorskog Prvenstva Europe.

Za razliku od onog prvog, beogradskog, iz kojeg je izašla pobjedonosno, ovaj put se morala pomiriti s odličjem srebrnog sjaja.

Prije dvije godine, u svibnju 2024., Nika je posve iznenadila konkurenciju. Premda je na to Prvenstvo došla kao dvostruka juniorska prvakinja Europe nitko nije vjerovao da se sa 17 godina može domoći i seniorskog zlata. No, ona je u tome uspjelo i to tako da je u polufinalu pobijedila tada aktualnu svjetsku prvakinju Luanu Marton a u finalu i dvostruku olimpijsku pobjednicu Jade Jones, sportašicu koja joj je bila veliki uzor.

- Ja sam u osnovnoj školi o Jade pisala sastave više puta. Kada god bih mogla pisala bih o Jade. Srećom, u finalu sam taj respekt prema Jade uspjela dozirati.

Ovaj put je ona uživala respekt u očima suparnica. Kao braniteljica naslova bila je slobodna u šesnaestini finala a u osmini finala je pobijedila Srpkinju Janu Lukić (7:1, 9:4) a odličje je osigurala četvrtfinalnom pobjedom protiv Njemice Roje Rezaie (12:7, 12:2).

Nakon što je u polufinalu s Mađaricom Lucom Patakfalvy izgubila prvu rundu (12:17), u drugoj je kontrolirala situaciju (8:4) a u trećoj, za ulazak u finale, dominirala (20:8). No, u finalu se taj scenarij ponovio nije.

U borbi s Bjeloruskinjom Juliom Vitko, Nika nije bila tako rezolutna kao u prethodnim borbama. Doduše, nešto je tome kumovala i izvrsna protivnica no ni Nika nije bila ona najbolja Nika, recimo onakva kakva je prije dvije godine osvojila europsko zlato. A ona Nika, takav je naš dojam, ne bi dozvolila borbu s malo bodova (7:7, 4:5).

- Do finala sam radila jako dobro a onda kao da mi je falilo malo force no to je nešto na čemu se može raditi s mojim trenerima.

No, ne može sve što radite u životu uvijek biti pozlaćeno pa je i ovo srebro itekako vrijedno slavljenja. Možda je ono slika njenih trenutačnih mogućnosti što samo znači da, i kada i nije u svom najboljem izdanju, vrijedi europskog odličja. I zato smo vjerojatno i vidjeli njen osmijeh na medaljaškom postolju.

- Nema potrebe očajavati. Idemo dalje, sport se sastoji od uspona i padova, pobjeda i poraza.

Premda je ovo već 159. velika medalja splitskog Marjana, a 68. odličje splitske tvornice medalja u seniorskog konkurenciji, glavni trener Toni Tomas i njegova desna ruka Veljko Laura, perfekcionisti kakvi jesu, nisu djelovali zadovoljnima. Štoviše, pričali su neko vrijeme s Nikom nakon borbe želeći joj, zacijelo, ukazati na ono što je mogla i može bolje.

Inače, ovo je Niki osma medalja s najvećih svjetskih natjecanja, a tek joj je 19 godina, i predstavlja veliku nadu hrvatskog sporta za Olimpijske igre u Los Angelesu. Uostalom, tako ju gleda i njen trener, bivši izbornik, Toni Tomas koji vjeruje da je ona olimpijski dragulj koji samo treba izdržati u tom režimu rada još dvije godine.
Ključne riječi
Nika Karabatić Tekvondo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!