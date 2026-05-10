Izbornik Mesarov: Muški aduti love formu a među curama imamo pet debitantica

U münchenska BMV Park areni u ponedjeljak će započeti četverodnevno Prvenstvo Europe u tekvondou na kojem će Hrvatska imati predstavnike u svih 16 kategorija, po osam ženskih i muških. Bit će to prva kontinentalna smotra na kojoj će šef stručnog stožera (kojeg čine i klupski treneri) biti 42-godišnji Dejan Mesarov, trener zagrebačkog Championa koji nam se ovako predstavio:

- Trener sam od svoje 23. godine jer mi je kao natjecatelju puknuo zadnji križni ligament nakon čega sam se pokušao vratiti ali neuspješno pa sam završio KIF te se posvetio trenerskom poslu kojeg sam radio u Bjelovaru, Jastrebu, Marjanu i sada u Championu.

A kako je pak došlo do toga da je Mesarov naslijedio legendarnog Tonija Tomasa koji će također biti ovdje ali kao klupski trener Nike Karabatić?

- S obzirom na to da je 2025. bila izborna godina i da su svim nacionalnim izbornicima istekli mandati Toni se nije prijavio a ja jesam jer sam htio ostati uz sportaše poput Šapine i Golubića čije sam borbe vodio u trenucima njihovih karijernih uspjeha. Osim toga, čast je i privilegij biti izbornik tekvondaške reprezentacije i obveza da nastavimo istim putem.

Je li novi izbornik nešto mijenjao u načinu rada u odnosu na svog prethodnika kojem je bio bliski suradnik?

- Nisam ja tu ništa mijenjao osim što imam možda nešto blaži pristup sportašima s kojima jako puno razgovaram. Toni je bio oštar a ja sam tu nešto blaži. Osim toga, ovaj put nismo imali zajedničke reprezentativne pripreme već su svoje borce pripremali klupski treneri kojima je dozvoljeno da im sjede za vrijeme ovog Prvenstva.

Koji su sve klupski treneri u Münchenu?

- Osim Tomasa koji će voditi aktualnu europsku prvakinju Niku Karabatić, tu će biti i Veljko Laura koji će voditi još troje boraca Marjana, Nives Ambruš iz Medvedgrada, Dominik Matleković iz Oriona, Igor Matić iz Velike Gorice, Dragan Pinjuh iz kninskog Diva te Ali Noghandoost iz Jastreba. Za borbe je to najbolja moguća stvar jer ih njihovi klupski treneri najbolje poznaju. Nije to samo kod nas slučaj, malo je reprezentacija koje imaju glavnog trenera i jednog pomoćnika.

Čini se da nam je ženska reprezentacija mlađa no ikad uzevši u obzir da braniteljica naslova Nika Karabatić ima 19 godina i da je među curama pet debitantica na seniorskom Prvenstvu Europe. Čime je sve uvjetovana ta smjena naraštaja?

- Neke sportašice su nam se oprostile prerano, poput dvostruke svjetske prvakinje Lene Stojković i trofejnih sestara Duvančić a Matea Jelić nije izborila reprezentaciju pored Doris Pole.

Zbog čega cure prije odustaju od sportske karijere?

- Više je tu faktora poput orijentacije na obrazovanje, režima treniranja u kojem puno toga treba žrtvovati, neke muči i kilaža, neke odlaze iz egzistencijalnih razloga. Da je više sluha, da je više novca u našem sportu onda bi i djevojke puno duže trajale. Mi imamo puno mladih cura pa nam je Doris s 28 godina najstarija a nisu to godine kada se odustaje. U bilo kojem dohodovnijem sportu ona bi odradila još barem jedan olimpijski ciklus a ovako je ona sebi zacrtala samo Los Angeles 2028. Srećom, pored ovih koje su već u reprezentaciji dolaze nam i jako dobre nove mlade cure poput Maje Srhoj ili pak sestara Uglešić-

Do posljednja dva Svjetska prvenstva, tekvondašice su bile uspješnije do tekvondaša no onda se to niveliralo. Uostalom od pet olimpijskih medalja samo je jedna muška. No, zato je jedina medalja s posljednjeg SP-a bila muška (Črep).

- Nažalost, Črepu se dogodila ozljeda kolateralnog ligamenta pa smo se složili da nigdje ne žuri već da se spremi za nadolazeće turnire koji će se bodovati za nastup na Olimpijskim igrama. A to kreće s 1. lipnjem tako da medalje osvojene na ovom Prvenstvu u kontekstu bodovanja za olimpijsku vizu ništa ne znače. Inače, kvaliteta u tekvondou se prilično raspršila i jako puno zemalja sada ima odlične borce pri čemu su Azijati počeli odskakati. No, na posljednjem juniorskom Prvenstvu Europe osvojili smo sedam medalja što govori da imamo dovoljno talentirane mladeži.

Dva naša vrlo jaka muška aduta, olimpijci iz Pariza Marko Golubić i Ivan Šapina, imali su problema s ozljedama pa nisu u idealnom stanju.

- Ivanu je svojedobno puknuo prednji križni ligament a potom je završio i na operaciji slijepog crijeva a Marko je pak imao artroskopski zahvat na meniskusu. No, da se Šapina vraća u formu dokaz su i test mečevi s Paškom Božićem kojeg je dobio 2-0. Test meč su radili i Vito Krpan i Josip Bilić Pavlinović i bolji je bio Josip baš kao što je Maroje Devernay izborio nastup na EP pobijedivši dvaput Lucijana Nikolića Maloru.

Kako je na posljednjem EP-u Beogradu Hrvatska osvojila čak tri zlata (Stojković, Karabatić, Kanaet), ukupno osam medalja, zanimalo nas je što bi ovaj put bio zadovoljavajući domet.

- Kao izbornik želite što više, želite biti bolji nego prošli put, no mislim da bi s obzirom na situaciju bilo sasvim zadovoljavajuće da se kući vratimo s četiri do pet medalja. Dakako, ovisi to i o tome hoće li oni koji nastupaju prvog dana nekim visokim dometom potaknuti i ostale.

Prvog dana natjecanja od naših će nastupiti Ivan Šapina (preko 87 kg), Grga Patrik Dugac (68 kg), Sara Prpić (46 kg) te Doris Pole (67 kg).

Na ovom EP-u hrvatske boje branit će još: tekvondaši: Maroje Devernay (54 kg), Josip teskera (58 kg), Jan Flegar (63 kg), Marko Golubić (74 kg), Leon Hrgota (80 kg), Josip Bilić Pavlinović (87 kg); tekvondašice: Sofija Hinić (49 kg), Ozana Radić (53 kg), Nika Karabatić (57 kg), Dora Meštrović (62 kg), Mila Mastelić (73 kg) i Magdalena Matić (preko 73 kg).