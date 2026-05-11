Veliki povratak našeg poznatog sportaša: Prošao je kalvariju i osvojio medalju na Euru

Dan prije početka münchenskog Prvenstva Europe u tekvondou, hrvatsku reprezentaciju je u službenom hotelu posjetio novi predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza. Nakon što se predstavio i sa svima pozdravio, Dragan Primorac je kazao:

- Ja vjerujem da je svatko od vas kapacitiran osvajati medalje baš kao što su to neki među vama već i činili. Pitanje izvrsnosti je pitanje izbora a vi ste izabrali biti izvrsni. Poznavajući znanje vaših trenera ja vjerujem da ćemo i ovdje slaviti hrvatske medalje. Sveukupni hrvatski sport je upao u krizu no ne zaboravite da ste vi jedan od najtrofejnijih hrvatskih olimpijskih sportova i da ste u stanju i ovdje osvjetlati nam obraz.

A prvi koji je to učinio je Ivan Šapina (preko 87 kg) koji je s dvije pobjede nad borcima svjetske klase izborio polufinale a s time i osigurao medalju. Nakon što je u osmini finala nadmudrio Iranca Abbasipouyja, koji ovdje nastupa za Refugee Team, Šapina se u četvrtfinalu suočio s trećim nositeljem Ukrajincem Artemom Harbarom no i za njega je imao rješenje.

- Ukrajinac je bio nositelj, možda i favorit u našoj borbi, no ja sam se potrudio da mu taj status ne znači puno. Iranac je također bio nezgodan no uz trenerovu taktiku uspjeli smo ga dobiti na stvari koje je on vidio bolje s klupe nego ja.

Bez rješenja je ostao Ivan jedino u polufinalu protiv španjolskog mu imenjaka Ivana Garcije Martineza pa se morao zadovoljiti s broncom.

- S njim sam se više puta borio i više puta sam ga dobio no ne i danas. Da ponovo vodim tu borbu sve bih činio da dobijem prvu rundu jer u drugoj sam morao stizati zaostatak. Pri tome sam dobio nezgodan udarac a na kraju i srljao pa je tu i nastala veća razlika. Na koncu to izgledalo podređeno suparniku no to nije bilo tako. Uostalom, na Prvenstvo sam stigao s nekih 70-80 posto od svoje najbolje forme i znam da mogu puno više. Imao sam veliku podršku trenera, obitelji i bez toga i Božje pomoći ovo se ne bi dogodilo.

A s obzirom što mu se sve događalo nakon Olimpijskih igara u Parizu, ova bronca je njegova šesta medalja s velikih natjecanja i veliki poticaj za borca koji je posljednju medalju (svjetsko srebro) osvojio prije tri godine.

- Ne volim tražiti izlike no u zadnje vrijeme sam imao dosta stvari koje su me sputavale pa nisam nastupio na Svjetskom prvenstvu. Najprije sam imao operaciju prednjeg križnog ligamenta a nakon toga operaciju slijepog crijeva da bi prije manje od dva mjeseca imao probleme s laktom pa nisam ni znao hoću li nastupiti na ovom Prvenstvu.

Na spomenutim pariškim Igrama, Ivana je sedam sekundi dijelilo od olimpijskog finala što sada samo pojačava njegov san o olimpijskoj medalji.

- Na pariške Igre sam došao kao doprvak svijeta u kategoriji do 87 kg a sada sam promijenio kategoriju i nastupam preko 87 kg i to baš iz razloga da budem što bolji u olimpijskoj kategoriji preko 80 kg. Ovo mi je prva medalja u novo kategoriji i jako mi puno znači. Dobro se osjećam i što će vrijeme ići bit ću to konkurentniji pa mi je olimpijska medalja i nadalje cilj.

Na korak do medalje ostala je Doris Pole (67 kg), svjetska bronca iz 2019. i europska bronca iz 2021., koja je imala peh da je u četvrtfinalu naletjela na Grkinju Marentaki, djevojku koja je na posljednjih 17 natjecanja uvijek završila na postolju.

S obzirom na to da je taj minimalni poraz (1:2, 0:0) teško doživjela i da su joj, kad smo htjeli uzeti izjavu, krenule suze, više na tome nismo insistirali. Već smo o tome popričali s izbornikom Dejanom Mesarovim:

- Žao mi je Doris koja se borila s Grkinjom koju nikad nije pobijedila a sada joj je bila najbliže. Odlučivale su doista nijanse. Tu Grkinju ne smijete pustiti niti milimetra i to je Doris dobro radila pa je suparnica, uz vrlo osjetljive oklope, zaradila samo jedan bodovani udarac. Nažalost, Doris nije našla načina kako zabiti bod. Nije bila strpljiva a taj se meč mogao dobiti i na dodire, a ne samo na bodovane udarce.

Nakon odgledanog finala u toj kategoriji bile su nam puno razumljivije jasnije suze Doris Pole. Naime, mlada Grkinja glatko je pobijedila dvostruku svjetsku prvakinju Mađaricu Luanu Marton pri čemu je rezultat u drugoj rundi bio 29:5. A podsjećamo, Marentaki je Doris pobijedila s 2:1 u prvoj i 0:0 (na više dodira) u drugoj rundi.