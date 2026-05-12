Mi u Marjanu ne zadovoljavamo se s broncama, može to puno bolje

Leon Hrgota (80 kg), 20-godišnji član splitskog Marjana, novo je ime, 49. po redu, na listi medaljaša sa seniorskih Prvenstava Europe. A njegovo treće mjesto 44. je bronca koju su hrvatski tekvondaši i tekvondašice osvojili na europskim seniorskim smotrama a 88. hrvatska medalja ukupno.

- Hvala svim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima zahvaljujući kojima sam osvojio ovu broncu. No, može to i puno bolje. Može i zlato.

Splitski student sportskog menadžmenta izborio je to pobjedama nad Šveđaninom Hedqvistom, Moldavcem Suleacem i Kosovarom Gashijem.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Protiv Šveđanina je bilo napeto, jedan bod mi nije htio iskočiti a nekako sam uspio. Prva borba je uvijek najteža. Protiv Moldavca sam proveo trenerovu taktiku i uspjeli smo ga dobiti. Kosovar mi je kao protivnik odgovarao. Drugačiji smo stil pa meni pašu takvi borci.

I onda je došao prilično napeti polufinale iz kojeg je s osmijehom izašao Bjelorus Turavinau koji je na koncu i osvojio zlato.

- Bilo je dobro prve dvije runde, u trećoj sam popustio. U smislu pridržavanja dogovorene taktike. Počeo sam bježati umjesto da i kod vodstva nastavim napadati a ne se braniti.

Gledajući to sa strane, trener Veljko Laura se na Leona možda i previše ljutio. Pa ipak je osvojio medalju.

- Mi se ne zadovoljavamo broncama. Nas zadovoljava samo zlato. Mi u klubu imamo više zlata nego bronci s najvećih svjetskih natjecanja.

Leon je prije tri godine bio europski juniorski prvak.

- Nakon toga nisam imao medalja na najvećim natjecanjima ali jesam na G turnirima. Ja sam vjerovao da mogu. Vi kada se u Hrvatskoj kvalificirate za nastup na velikom natjecanju onda je dobra prilika za osvojiti medalju.

Najnoviji europski medaljaš tekvondoom se bavi od svoje šeste godine.

- Krenuo sam u školi, u klub u Solinu, pa sam se prebacivao u veće dvorane i na koncu me trener Veljko Laura pozvao u Marjanov olimpijski centar u Splitu gdje treniram po tri puta dnevno.

Kako izgleda taj radni dan s tri treninga?

- Ujutro odradim teretanu ili trčanje. Nakon toga pojedinačni trening, udarci. Navečer su sparinzi.

Gdje je tu vrijeme za prijatelje?

- Između svih ovih treninga i obveza na Aspiri gdje studiram sportski menadžment.

Ovo mu nije bio seniorski debi za reprezentaciju.

- U Beogradu sam bio do 74 kilograma. Sada sam do 80 kilograma, nadam se da ću u toj kategoriji i ostati do kraja karijere. Paše mi jer je moja radna težina 82-83 kg što lako skinem prije natjecanja.

Godinama je putovao iz svojih Kučina u Split gradskim prijevozom no to se promijenilo.

- Ti autobusi su baš rijetki onda bih ostao u klubu i odspavao do sljedećeg treninga. U dvorani postoje kreveti. No, otac mi je poklonio auto pa se sada sam vozim i on još uvijek financira i gorivo.

Nadamo se da će s ovim i narednim uspjesima Leonova stipendija rasti pa da će, po pitanju goriva a i koječega drugog u životu, prijeći na samofinanciranje.