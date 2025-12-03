Naši Portali
PLIVANJE

Miljenić ostao bez finala na Europskom prvenstvu

Zagreb: Održano ljetno Prvenstvo Hrvatske na 50 metarskom bazenu PVC Mladost
Sanjin Strukic/PIXSELL
03.12.2025.
u 21:29

U jutrošnjim kvalifikacijama Miljenić je isplivao vrijeme od 53.13 sekundi zauzevši posljednje, 16. mjesto koje vodi u polufinale

Hrvatski plivač Nikola Miljenić nije se uspio plasirati u finale discipline 100 m mješovito na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Miljenić je u polufinalu plivao 52.47 sekundi i to mu je bilo dovoljno za 11. mjesto. Inače, državni rekord u ovoj disciplini još drži Duje Draganja (51.20).  

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića

U jutrošnjim kvalifikacijama Miljenić je isplivao vrijeme od 53.13 sekundi zauzevši posljednje, 16. mjesto koje vodi u polufinale. Najbolje vrijeme polufinala ostvario je Švicarac Noa Ponti (51.24).

U utorak je hrvatska štafeta 4 X 50m slobodno, u sastavu Jere Hribar, Nikola Miljenić, Božo Puhalović, Luka Cvetko, uzela brončanu medalju, prvu seniorsku europsku medalju nakon devet godina, a nakon 16 godina i medalju u štafeti. Također, novi hrvatski rekord u malom bazenu na 50m slobodno (20.70) više nije u isključivom vlasništvu našeg velikana Duje Draganje, jer ga je u prvoj izmjeni izjednačio Jere Hribar.  
