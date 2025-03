Mi smo jedini klub koji svakom članu za upis poklanja hudicu i trening majice

I ON IMA OLIMPIJSKU MEDALJU

'Otkrit ću vam zašto su braća Sinković tako neuništiva. Opet će uzeti medalju, evo kako to znam...'

Ako im tijelo izdrži i mi ih uspijemo servisirati da oni to odrade, to može uspjeti. S druge strane, tijela imaju svoju biološku pravilnost i ne bi bilo začuđujuće da održavanje njihovih motora bude malo složenije no što je bilo do sada - rekao je Tomislav Smoljanović