FOTO Ludnica na istoku Zagreba: Dinamo otvorio novi fan shop, pogledajte kako je bilo

Nova prodavaonica, nazvana dSHOP, smještena u popularnom trgovačkom centru CCO East, službeno je otvorena prošle subote., no vrhunac proslave dogodio se danas, kada je organizirano druženje s igračima prve momčadi.
Stotine navijača strpljivo su satima čekale u redu kako bi dobile potpis ili fotografiju sa svojim herojima, a dresovi, lopte, bilježnice i majice potpisivali su se bez prestanka, stvarajući nezaboravnu atmosferu za sve generacije zaljubljenika u plavu boju.
U središtu pozornosti medija i navijača našao se Gabriel Vidović, talentirani veznjak koji se ovog ljeta i službeno vratio u Dinamo nakon uspješne posudbe iz Bayerna, tijekom koje je osvojio dvostruku krunu.
"Dobro smo krenuli. Igramo jako dobro i uzeli smo dosta bodova. Nažalost, dogodio se kiks s Varaždinom, gdje je prvo poluvrijeme opet bilo dobro, a drugo trebamo analizirati. No, bit će to sve dobro, može biti samo još bolje", optimistično je poručio Vidović, aludirajući na remi (2:2) u posljednjem kolu prije reprezentativne stanke.