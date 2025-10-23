Mediji iz regije pišu da su Dinamo dočekala pravila kakvih nema u Hrvatskoj: Drugog izbora nije imao

U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmo izjednačivši u petoj minuti nadoknade. Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), "Modri" su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza.

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade. Dinamo je veći dio susreta dominirao, ali tek je u samoj završnici uspio probiti domaći blok.

Regionalni mediji popratili su napetu završnicu Dinama u Švedskoj.

- Dinamo su u Švedskoj sečekala pravila kakvih u Hrvatskoj nema: Drugog izbora nisu imali! - piše SportSport.ba koji je mislio na prazan Dinamov dres bez sponzora pa dodao:

- Rijetko koji navijač večeras je primijetio neobičan detalj na dresu zagrebačkog Dinama. Na utakmici s Malmea prednja strana dresa je prazna. Dinamov glavni sponzor je sportska kladionica. U Švedskoj je zakon takav da se kladionice ne mogu oglašavati na sportskim dresovima bez licence i to je Dinamu napravilo problem. Zbog toga Modri večeras nemaju sponzora na prednjoj strani dresa. Mnogi to uopće nisu ni primijetili, ali definitivno ima zanimljiv izgled - napisali su.

- Dinamu tinejdžer golom u 96. minuti donio bod u Švedskoj - navodi Klix.

- Dinamo je remizirao u Švedskoj i spasio se poraza. Malmo je poveo 1:0 golom koji je u nadoknadi prvog poluvremena pogodio Levicki. Bod timu iz Zagreba je u šestoj minuti nadoknade donio rezervista Varela - piše Dnevn avaz.