Maxu Verstappenu "pole position" na Velikoj nagradi SAD-a

Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) osvojio je 'pole position' za nedjeljnu Veliku nagradu SAD-a, dok će vodeći u ukupnom poretku, Australac Oscar Piastri, startati kao šesti nakon sudara u sprint utrci sa svojim kolegom iz McLarena, Landom Norrisom.

Norris, koji je prošle godine startao s najbolje startne pozicije na stazi Circuit of the Americas u Austinu, startat će uz Verstappena u prvom redu. Piastri ima 22 boda prednosti ispred Norrisa u ukupnom poretku i 55 ispred Verstappena, koji je pobijedio u sprintu s pole positiona, dok su oba vozača McLarena odustala.

Charles Leclerc iz Ferrarija, prošlogodišnji pobjednik u Austinu, kvalificirao se kao treći najbrži i dijelit će drugi red s Georgeom Russellom iz Mercedesa, pobjednikom prethodne utrke u Singapuru.

Verstappenu je ovo sedmi 'pole position' izvan sprinta ove sezone i 47. u karijeri.

Utrka za Veliku nagradu SAD-a vozi se danas od 21 sat.