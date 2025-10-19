Naši Portali
Formula 1

Maxu Verstappenu "pole position" na Velikoj nagradi SAD-a

19.10.2025.
u 09:09

Vodeći u ukupnom poretku, Australac Oscar Piastri, startat će kao šesti nakon sudara u sprint utrci sa svojim kolegom iz McLarena Landom Norrisom.

Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) osvojio je 'pole position' za nedjeljnu Veliku nagradu SAD-a, dok će vodeći u ukupnom poretku, Australac Oscar Piastri, startati kao šesti nakon sudara u sprint utrci sa svojim kolegom iz McLarena, Landom Norrisom.

Norris, koji je prošle godine startao s najbolje startne pozicije na stazi Circuit of the Americas u Austinu, startat će uz Verstappena u prvom redu. Piastri ima 22 boda prednosti ispred Norrisa u ukupnom poretku i 55 ispred Verstappena, koji je pobijedio u sprintu s pole positiona, dok su oba vozača McLarena odustala.

Charles Leclerc iz Ferrarija, prošlogodišnji pobjednik u Austinu, kvalificirao se kao treći najbrži i dijelit će drugi red s Georgeom Russellom iz Mercedesa, pobjednikom prethodne utrke u Singapuru.
Verstappenu je ovo sedmi 'pole position' izvan sprinta ove sezone i 47. u karijeri.
Utrka za Veliku nagradu SAD-a vozi se danas od 21 sat.
Ključne riječi
Formula 1 Verstappen

