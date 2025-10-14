Otkriveno što je Michael Schumacher nedavno učinio: 'To je znak života'

Jedan od nedavnih poteza Michaela Schumachera (56) mnogi smatraju "pozitivnim znakom" njegova zdravstvenog stanja otkrio je francuski novinar 'Equipea Stefan L’Hermitte. Razlog za oprezni optimizam je činjenica da je Schumacher ranije ove godine potpisao kacigu. Riječ je o bijelom modelu s uzorkom Royal Stewart Tartan, kakav je u karijeri nosio Jackie Stewart, a Schumacher ju je potpisao inicijalima MS, uz pomoć supruge Corinne.

- Jedine prave vijesti dolaze od njegove obitelji, i to je uvijek važno jer su te vijesti provjerene. Sve ostalo izvana treba uzeti s rezervom - rekao je L’Hermitte.

- Ove je godine potpisao kacigu za dobrotvorni događaj. Je li mu supruga pomogla, ne znamo točno, ali to je prvi put nakon dugo vremena da imamo pozitivan znak, gotovo znak života - dodao je.

Unatoč tome, Schumacher još nije viđen kako hoda i, prema dostupnim informacijama, i dalje ne može govoriti.

- Još uvijek govorimo o čovjeku koji diše, koji možda pokazuje male znakove interakcije s obitelji, ali ne možemo sa sigurnošću reći da mu je dobro - zaključuje novinar.

Podsjećamo, Schumacher je teško stradao 2013. godine tijekom obiteljskog skijanja u francuskom Meribelu i od tada nije viđen u javnosti.