Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Tenis

Matej Kukrika i Rene Bertos do četvrtinala na juniorskim ITF turnirima u Le Bouscatu i Agnu

Autor
Damir Mrvec
05.11.2025.
u 23:21

Hrvoje Jutreša izgubio je susret drugog kola juniorskog ITF J60 turniru u ciparskoj Nicosiji od trećepostavljenog Francuza Matissea Martina – 6:1, 6:0.

Matej Kukrika (3. nositelj) igrat će u četvrtfinalu juniorskog ITF J30 turnira u francuskom Le Bouscatu nakon što je u drugom kolu nadjačao Španjolca Martina Rodrigueza Pellicenu – 7:5, 7:5. Slijedi mu ogled s Francuzom Valentinom Latrubesseom.

Uspješan je bio i Rene Bertos koji je u drugom kolu juniorskog ITF J30 turnira u švicarskom Agnu bio uspješniji od domaćeg predstavnika Marca Sondereggera – 6:2, 6:3.  U četvrtak igra protiv 7. nositelja, Švicarca Niccoloa Crivellija.

Hrvoje Jutreša izgubio je susret drugog kola juniorskog ITF J60 turniru u ciparskoj Nicosiji od trećepostavljenog Francuza Matissea Martina – 6:1, 6:0.

Ključne riječi
Švicarska Francuska juniori tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja