Matej Kukrika i Rene Bertos do četvrtinala na juniorskim ITF turnirima u Le Bouscatu i Agnu

Matej Kukrika (3. nositelj) igrat će u četvrtfinalu juniorskog ITF J30 turnira u francuskom Le Bouscatu nakon što je u drugom kolu nadjačao Španjolca Martina Rodrigueza Pellicenu – 7:5, 7:5. Slijedi mu ogled s Francuzom Valentinom Latrubesseom.

Uspješan je bio i Rene Bertos koji je u drugom kolu juniorskog ITF J30 turnira u švicarskom Agnu bio uspješniji od domaćeg predstavnika Marca Sondereggera – 6:2, 6:3. U četvrtak igra protiv 7. nositelja, Švicarca Niccoloa Crivellija.

Hrvoje Jutreša izgubio je susret drugog kola juniorskog ITF J60 turniru u ciparskoj Nicosiji od trećepostavljenog Francuza Matissea Martina – 6:1, 6:0.