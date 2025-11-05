Naši Portali
LIGA PRVAKA

Oršićev Pafos senzacionalno srušio Villarreal, Chelsea šokiran na gostovanju u Azerbajdžanu

UEFA Champions League - Pafos v Bayern Munich
Yiannis Kourtoglou/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.11.2025.
u 21:01

Nakon dva remija i jednog poraza do povijesne pobjede u Ligi prvaka je stigao ciparski Pafos koji je kao domaćin u Limassolu svladao Villarreal s 1-0. Nakon tvrdog prvog dijela u kojem je nešto bolji bio španjolski sastav, domaćin je jedini gol zabio početkom drugog poluvremena, u 47. minuti.

Iznenađujućim je rezultatima otvorena srijeda u nogometnoj Ligi prvaka, ciparski Pafos je pobijedio Villarreal 1-0,  dok su u Azerbajdžanu Qarabag i Chelsea odigrali bez pobjednika 2-2. Chelsea je poveo u Bakuu u 16. minuti kada je Estevao lijepo prevario jednog suparničkog igrača i potom pogodio bliži kut za gostujuće slavlje. No, Qarabag nije bio niti malo uzdrman primljenim pogotkom već je do kraja prvog dijela kreirao preokret.

Prvo je Leandro Andrade u 29. minuti iskoristio pogrešku Chelseajeve obrane i pogodio za 1-1, dok je u 39. Janković s bijele točke bio precizan i doveo domaćina u vodstvo 2-1. Otvoreno se od prve do posljednje minute igralo s obje strane pa su golovi nastavili padati i u drugom dijelu. U 53. minuti je Chelsea izjednačio na 2-2 kada je Garnacho iskosa pogodio suprotni kut domaćih vrata.

Do kraja utakmice pokušavala su oba sastava zabiti treći pogodak i primaknuti se osvajanju punog plijena, ali je sve okončano podjelom bodova. Qarabag je tako i dalje najugodnije iznenađenje Lige prvaka. Nakon četiri utakmice je skupio sedam bodova, baš koliko i Chelsea.

Nakon dva remija i jednog poraza do povijesne pobjede u Ligi prvaka je stigao ciparski Pafos koji je kao domaćin u Limassolu svladao Villarreal s 1-0. Nakon tvrdog prvog dijela u kojem je nešto bolji bio španjolski sastav, domaćin je jedini gol zabio početkom drugog poluvremena, u 47. minuti.

Poslije kornera kompletnu gostujuću obranu je nadskočio Derrick Luckassen i glavom pogodio za 1-0. Sve do kraja gosti su napadali i pritiskali suparnika, ali treći poraz u Ligi prvaka nisu izbjegli. Do 78. minute za Pafos je igrao povremeni hrvatski reprezentativac Mislav Oršić.

Ključne riječi
Qarabag Chelsea Liga prvaka

