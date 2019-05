Matea Jelić izgubila medalju u posljednjoj sekundi, Taslak povraćala tijekom borbe

To kako je propustila priliku da osvoji svoju prvu svjetsku medalju, 21-godišnja Splićanka Matea Jelić (67 kg) pamtit će cijeli život. Iako je još dvije sekunde do isteka borbe vodila 13:11, primila je udarac u glavu i izgubila. Doduše, na ponovljenoj snimci taj udarac gotovo da se i ne vidi, no elektronika na njenoj kacigi ipak je nešto registrirala. A i ona sama priznala je da je udarac osjetila.

Dogodilo se to u četvrtfinalnoj borbi sa vrlo srčanom Brazilkom Milenom Titoneli koja je odbijala predati se talentiranijoj Hrvatici koja ju je prigodom posljednje međusobne borbe pobijedila s 10 bodova razlike. Nažalost, za Mateju je to bila druga neiskorištene prilika jer se i prije dvije godine u Južnoj Koreji borila za ulazak u polufinale, ali je i tada izgubila dobivenu borbu. Protiv kasnije svjetske prvakinje Nur Tatar vodila je 4:0, no Turkinja je izjednačila i pobijedila na zlatni bod.

Sve to nimalo ne bi čudilo s obzirom da Matea tek u prosincu puni 22 godine, no ostaje tim veća žal ako se zna da je u borbi prije doslovce pomela francusku olimpijsku doprvakinju Haby Niare, tamnoputu djevojku koja je prije šest godina bila svjetska prvakinja, a prije devet i europska šampionka.

Nažalost, nakon Tonija Kanaeta (74 kg) dan prije, još se jedan aktualni hrvatski europski prvak loše proveo na Svjetskom prvenstvu u te-kvon-dou u Manchesteru. Loš dan dogodio se i Lovri Brečiću (63 kg) koji je u pojedinim fazama svoje druge borbe bio bezidejan i neprepoznatljiv. No, za razliku od Kanaeta, koji ima alibi u preboljenoj mononukleozi, Brečić taj izgovor ne može koristiti jer on je na ovo natjecanje došao potpuno zdrav i spreman. Nažalost, i Lovre je s ovim, također, kompromitirao svoju utrku za bodovima koji donose olimpijsku vizu.

Nakon što se lako obračunao s Portorikancem Rodriguezom (9:29), Lovre je položio oružje protiv malo poznatog Kazahstanca Birimbaya (19:23). I dok se nije očekivalo da prvak Europe na svjetskoj pozornici neće proći niti među 16 najboljih, osvitovcu Luki Horvatu (80 kg) ne može se puno toga zamjeriti. Jest da niti on nije blistao, no upao je kao "last minute" zamjena za bolesnog Piera Marića (brončanog s posljednjeg EP-a) i pobijedio svog prvog protivnika Pakistanca Raba Nawaza i to tako da je već nakon dvije runde ostvario bodovnu prednost (28:7) dostojnu prekida borbe zbog dominacije. U sljedećem kolu borio se protiv borca slične kvalitete Francuza Bouzida Souhilija i izgubio 6:13 no to je i razumljivo s obzirom da je Horvat na ovo natjecanje došao bez klasičnih priprema za veliko natjecanje.

Ana Taslak, debitantica na svjetskim prvenstvima, nije ugledala drugo kolo. Izgubila je od znatno iskusnije Tajlanđanke Harsujin (10:18) i pri tome stekla dragocjeno iskustvo. Taslak ima 18 godina, a iza sebe europsko kadetsko i europsko juniorsko zlato te drugo mjesto na mlađeseniorskom Prvenstvo Europe održanom lani. U svakom slučaju, ona je perspektivna djevojka, dio novog naraštaja koji dolazi. Ovaj put platila je ceh velikom skidanju kilograma. Dok je lani nastupala čak i u kategoriji do 67 kg, ovaj put je išla do 53 kilograma i to se osjetilo, a moguće je da je upravo zbog toga i povraćala tijekom borbe.

