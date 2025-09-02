Mate Pavić i Marcelo Arevalo ispali u 2. kolu US Opena

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ispali su u 2. kolu US Opena nakon što su izgubili od Čeha Tomaša Machača i Mateja Vočela sa 7-5, 6-7 (4), 5-7.

Pavić i Arevalo su bili postavljeni za druge nositelje, a izgubili su nakon dva sata i 30 minuta igre.

Hrvatsko - salvadorski par je kod 5-4 u odlučujućem setu na svoj servis propustio dvije meč-lopte, nakon toga su dva puta gubili svoj početni udarac i susret.

Nikola Mektić je tako ostao jedini hrvatski predstavnik na ovogodišnjem US Openu.

Mektić i Amerikanac Rajeev Ram plasirali su se u osminu finala US Opena nakon uspjeha u drugom kolu nad tajpeško-njemačkom kombinacijom Ray Ho/Hendrik Jebens sa 4-6, 7-6(2), 6-3. Suparnici u borbi za četvrtfinale bit će im Brazilac Fernando Romboli i Australac John-Patrick Smith.