Martin: Partija s Kasparovom trajala je kao i veslačka utrka

Ne tako daleko od blještavila grada, u Kristalnoj dvorani hotela Westin, 21 ploča, 21 izazivač i jedan protivnik, Messi šaha - Gari Kasparov. Nekadašnji svjetski šahovski prvak na kraju još jedne simultanke dijelio je autograme baš kao da i jest Lionel Messi.

Bilo je na toj 15. godišnjici rada „Kasparov Chess Foundation“ mnogo poznatih lica iz svijeta politike (Šeks, Matić, Kotromanović, Vujčić...), šoubiza i sporta (Ćiro), a sjedio je za pločom i veslač Damir Martin koji se među prvima ‘oprostio’ od turnira.

Olimpijac je imao tremu

- Moram reći da sam imao tremu pred nastup. Nisam se za ovo pripremao. Zadnji put sam igrao šah prije 20 godina sa svojim djedom i mislim da sam ostao na razini sedmogodišnjeg djeteta. Moja partija je trajala dugo kao i veslačka utrka, ne više od sedam minuta – našalio se Damir pa dodao:

- Šah je dobar za razvoj djece, pogotovo ovaj mentalni dio, tu je sve više bazirano na nekoj taktici, preciznosti, koncentraciji. Mislim da bi se djeca trebala baviti ovime to je dobro za njih, pohvalno je što ih ima toliko i što su zainteresirani za šah – zaključio je srebrni veslački olimpijac.

A dosta je djece sjedilo nasuprot Kasparova, jedna od njih bila je i Petra Mardešić (9) koja se šahom bavi posljednje dvije godine.

- Počeo sam igrati s njom, svidjelo joj se i tako se upisala na šah u školi, sada ide po natjecanjima, ima ih desetak godišnje, a bila je i na Igrama mladih – rekao je Petrin tata Toni.

I na kraju kada su svi morali ‘srušiti svoje kraljeve’ jedini je ostao dječak iz Danske, devetogodišnji John Christopher Christensen.

- Ima četiri brata i jednu sestru i doma smo igrali šah, a kako je on sa svojih šest godina sve nas pobijedio, nakon toga smo otišli u lokalni šahovski klub. Tamo su ga testirali. Ja nisam ništa razumio, ali on je to sve odmah riješio i nakon mjesec dana osvojio je svoj prvi turnir – priča Johnov tata.

Na turnir su došli gotovo ‘slučajno’. I dobro da jesu.

- Jesam li sretan? Pa umirem od sreće! To što radi moj sin to je čista sreća – zaključio je.