Martin Marković u Portugalu postao europski prvak do 23 godine

Martin Marković, atletičar zagrebačkog Dinamo Zrinjevca osvojio je naslov europskog prvaka na zimskom bacačkom prvenstvu u portugalskoj Leiriji, u konkurenciji do 23 godine. Pobijedio je hicem, 63,24 metara iz zadnje serije. To je vodeći rezultat u Europi do 23 godine i novi rekord zimskih bacačkih prvenstava. Na seniorskim europskim listama ove sezone to je četvrti rezultat.

- Ovaj rezultat je sigurno finale na bilo kojem velikom atletskom natjecanju. Martin ove sezone može baciti dalje od 63,50 metara koliko je norma za seniorsko Europsko prvenstvo u Berlinu – rekao je Mladen Katalinić, izbornik hrvatske atletske reprezentacije.

Martin je kao junior bio svjetski prvak i europski doprvak u bacanju diska. Nakon smrti Ivana Ivančića trener mu je postao Ante Pavković. Matija Gregurić, također nekadašnji svjetski juniorski prvak, osvojio je četvrto mjesto u bacanju kladiva u konkurenciji do 23 godine. Da nije izgubio sigurnost poskliznuvši se u krugu tijekom zagrijavanja, njegovo kladivo letjelo bi dalje od 69,92 metra. Danas još nastupaju Anamarija Kožul (kladivo), Marija Tolj (disk) i Bartul Zemunik (koplje).