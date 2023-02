'Martin Baturina je izvanserijski igrač. Bit će najveći transfer Dinama od 30 milijuna eura'

Hrvatski prvak Dinamo u najvećem hrvatskom derbiju razbio je nemoćni Hajduk s 4:0, a jedan od najboljih igrača na terenu bio je mladi Martin Baturina. 20-godišnji razigravač zagrebačkih plavih već neko vrijeme oduševljava nogometnu javnost, a nedavno se pojavila vijest i kako ga želi turski velikan Galatasaray.

Baturina je u 10. minuti svladao Karla Sentića za vodstvo od 2:0, a onda asistirao opet raspoloženom Luki Ivanušecu za već visokih 3:0. Trener Dinama Ante Čačić nahvalio je svog dragulja te rekao kako će biti najveći izlazni transfer u povijesti Dinama te poručio kako očekuje da će od njega klub zaraditi 30 milijuna eura.

- Mene posebno veseli što on iz utakmice u utakmicu pokazuje da su procjene i moje i mojih kolega u ranijim kategorijama da se radi o izvanserijskom talentu. Siguran sam da će on biti najveći Dinamov izlazni transfer u povijesti. Arijan Ademi? Čitao sam o tome. U Kini traje prijelazni rok, neki naši igrači su im interesantni, ali ne mogu to trenutačno komentirati.