Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPOMENUO I ČERVARA

Pročitajte što je srpska legenda izjavila o proslavi brončanih hrvatskih rukometaša s Thompsonom

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
09.02.2026.
u 09:43

Peruničić je u intervjuu prvo naglasio da sportski rezultat hrvatskih sportaša prije svega zaslužuje poštovanje, a doček naših rukometaša na glavnom zagrebačkom Trgu odjeknuo je u susjednoj Srbiji

Legendarni srpski rukometaš Nenad Peruničić u razgovoru za srpski Kurir dotaknuo se proslave hrvatskih rukometaša nakon osvajanja bronce na europskom prvenstvu. Peruničić je u intervjuu prvo naglasio da sportski rezultat hrvatskih sportaša prije svega zaslužuje poštovanje, a doček naših rukometaša i nastup Marka Perkovića Thompsona na glavnom zagrebačkom Trgu odjeknuo je u susjednoj Srbiji.

- Uvijek s moje strane poštovanje prema reprezentaciji Hrvatske i njihovim uspjesima. To se ne može promijeniti. Svaka čast - rekao je za Kurir.

- U ovom svemu vidim trovanje mladih ljudi s puno adrenalina. Oni misle da je to s Thompsonom ispravno. Jedno su narodne pjesme, a drugo je spominjanje i satiranje nekog drugog. Bez ikakve potrebe stvaraju odbojnost drugih prema sebi, iako svojim igrama zaslužuju respekt. I tako stvaraju otpor i kod onih koji ih poštuju - izjavio je. 

- Lino Červar kao veliki pedagog i trener rekao je suštinu i tu se nema što dodati. Neka pjevaju rodoljubne pjesme, ali bez insinuacija - zaključio je bivši rukometaš. 

Ključne riječi
Srbija rukomet EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija Marko Perković Thompson

Komentara 19

Pogledaj Sve
KU
kublajkhan
09:51 09.02.2026.

Legenda??? Smirite se malo s tim legendama

MA
MarasG
12:01 09.02.2026.

Gospodo ,stavljati znak jednakosti izmedju domoljublja i fasizma je drsko i provokativno a osim toga prouzrokuje jacanje desnog extremizma.Oni koji fasizmom proglasavaju sve sto je vezano uz domoljublje igraju se vatrom koja bi ih mogla zestoko opeci.

OR
Orion5
10:27 09.02.2026.

Tko ja taj lik? Nikad čuo za nj.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!