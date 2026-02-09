Pročitajte što je srpska legenda izjavila o proslavi brončanih hrvatskih rukometaša s Thompsonom

Legendarni srpski rukometaš Nenad Peruničić u razgovoru za srpski Kurir dotaknuo se proslave hrvatskih rukometaša nakon osvajanja bronce na europskom prvenstvu. Peruničić je u intervjuu prvo naglasio da sportski rezultat hrvatskih sportaša prije svega zaslužuje poštovanje, a doček naših rukometaša i nastup Marka Perkovića Thompsona na glavnom zagrebačkom Trgu odjeknuo je u susjednoj Srbiji.

- Uvijek s moje strane poštovanje prema reprezentaciji Hrvatske i njihovim uspjesima. To se ne može promijeniti. Svaka čast - rekao je za Kurir.

- U ovom svemu vidim trovanje mladih ljudi s puno adrenalina. Oni misle da je to s Thompsonom ispravno. Jedno su narodne pjesme, a drugo je spominjanje i satiranje nekog drugog. Bez ikakve potrebe stvaraju odbojnost drugih prema sebi, iako svojim igrama zaslužuju respekt. I tako stvaraju otpor i kod onih koji ih poštuju - izjavio je.

- Lino Červar kao veliki pedagog i trener rekao je suštinu i tu se nema što dodati. Neka pjevaju rodoljubne pjesme, ali bez insinuacija - zaključio je bivši rukometaš.