Bivši igrač Chelseaja vraća se u HNL? Pregovara s dva kluba

30-godišnji napadač Stipe Perica mogao bi se uskoro vratiti u HNL piše insajder Filip Kožić. On je bez kluba otkako je raskinuo ugovor s rumunjskim Dinamom iz Bukurešta, a sada navodno pregovara s Istrom 1961 i Varaždinom.

Dinamo je početkom mjeseca kako su s Pericom potpisali sporazumni raskid ugovora te je on u završnici prijelaznog roka ostao slobodan igrač i dostupan je besplatno. Obje strane su se zahvalile na suradnji, a igrač sada može pronaći novi klub. Ove sezone skupio je ukupno 18 nastupa u svim natjecanjima za momčad Željka Kopića.

Zabio je dva pogotka i upisao isto toliko asistencija. U godinu dana u Rumunjskoj zabio je osam pogodaka i upisao tri asistencije u 34 nastupa. Dinamu se pridružio u veljači 2025. nakon što je raskinuo ugovor s Rijekom što je bio njegov prvi povratak u hrvatski nogomet. Za Rijeku je potpisao na ljeto 2024.

Stipe Perica (30) striker , is on the radar of NK Istra 1961 and NK Varaždin as he is available as free agent.



In 18 matches for Dinamo București

Stipe Perica (30) striker, is on the radar of NK Istra 1961 and NK Varaždin as he is available as free agent. In 18 matches for Dinamo București he scored 2 goals and assisted for another 3. In february 2026 the contract with București was terminated.

Pericu je iz Zadra doveo Chelsea 2013. još kao 18-godišnjaka. Te je sezone zabio osam golova u 20 nastupa za Zadar što je nagnalo Bluese da iskeširaju dva i pol milijuna eura za njega. Za londonski klub nikada nije zaigrao, a provodio je vrijeme na posudbama u NAC Bredi i Udineseu prije nego ga je talijanski klub otkupio za četiri i pol milijuna eura 2016.

U karijeri je još igrao za Kasimpasu, Frosinone, Standard iz Liegea, Mouscron, Watford i Maccabi iz Tel Aviva gdje je igrao najbolji nogomet karijere zabivši 20 golova u 51 nastupu. Nastupao je za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije te je za U-21 vrstu zabio osam golova u 12 nastupa.