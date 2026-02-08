Naši Portali
ZIMSKI MERCATO

Bivši igrač Chelseaja vraća se u HNL? Pregovara s dva kluba

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
08.02.2026.
u 11:03

Te je sezone zabio osam golova u 20 nastupa za Zadar što je nagnalo Bluese da iskeširaju dva i pol milijuna eura za njega

30-godišnji napadač Stipe Perica mogao bi se uskoro vratiti u HNL piše insajder Filip Kožić. On je bez kluba otkako je raskinuo ugovor s rumunjskim Dinamom iz Bukurešta, a sada navodno pregovara s Istrom 1961 i Varaždinom

Dinamo je početkom mjeseca kako su s Pericom potpisali sporazumni raskid ugovora te je on u završnici prijelaznog roka ostao slobodan igrač i dostupan je besplatno. Obje strane su se zahvalile na suradnji, a igrač sada može pronaći novi klub. Ove sezone skupio je ukupno 18 nastupa u svim natjecanjima za momčad Željka Kopića.

Zabio je dva pogotka i upisao isto toliko asistencija. U godinu dana u Rumunjskoj zabio je osam pogodaka i upisao tri asistencije u 34 nastupa. Dinamu se pridružio u veljači 2025. nakon što je raskinuo ugovor s Rijekom što je bio njegov prvi povratak u hrvatski nogomet. Za Rijeku je potpisao na ljeto 2024.

Pericu je iz Zadra doveo Chelsea 2013. još kao 18-godišnjaka. Te je sezone zabio osam golova u 20 nastupa za Zadar što je nagnalo Bluese da iskeširaju dva i pol milijuna eura za njega. Za londonski klub nikada nije zaigrao, a provodio je vrijeme na posudbama u NAC Bredi i Udineseu prije nego ga je talijanski klub otkupio za četiri i pol milijuna eura 2016.

U karijeri je još igrao za Kasimpasu, Frosinone, Standard iz Liegea, Mouscron, Watford i Maccabi iz Tel Aviva gdje je igrao najbolji nogomet karijere zabivši 20 golova u 51 nastupu. Nastupao je za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije te je za U-21 vrstu zabio osam golova u 12 nastupa.

NK Varaždin Istra 1961 Chelsea Stipe Perica

