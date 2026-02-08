Rijeka i Dinamo remizirali u skromnom derbiju na ispunjenoj Rujevici (0:0)

Derbi 21. kola hrvatskog nogometnog prvenstva između Rijeke i Dinama na Rujevici završio je bez pobjednika, ali i bez golova.Bio je to njihov treći međusobni susret ove sezone nakon što je Dinamo dobio prve dvije utakmice. Na Rujevici je bilo 2-0 za 'modre' dvama pogocima najboljeg strijelca HNL-a Diona Drene Belje. Drugi susret na Maksimiru dobio je Dinamo 2-1. Za Zagrepčane su golove dali Monsef Bakrar i Arber Hoxha, a za Rijeku je zabio Merveil Ndockyt.

Ovoga puta nije bilo pobjednika, ali niti golova. Bila je to čvrsta i tvrda utakmica, Dinamo je bio aktivniji, posebno u prvom dijelu, međutim nije uspio probiti domaću obranu.

Rijeka je bolje otvorila susret, no Dinamo je nakon početnog pritiska domaćina preuzeo dominaciju i stvorio nekoliko prilika. Možda i najbolju priliku u prvom dijelu imali su "modri" u 15. minuti. Miha Zajc je idealnom dugačkom loptom uposlio Luka Stojković koji je bio sam ispred Martina Zlomislića, ali je, umjesto da puca, dodavao Dionu Belji i to je loše napravio. U nastavku susreta gledali smo još skromiju predstavu, a na koncu je završilo 0-0.

U ranije odigranom susretu Varaždin je pobijedio Osijek sa 2-1 probivši se na treće mjesto, dok je Osijek ponovo posljednja momčad lige. Bila je to treća pobjeda Varaždinaca u nizu, te peta u zadnjih šest kola, dok su gosti nakon ovog poraza ponovo posljednja momčad lige.

Domaćin je poveo već u 10. minuti utakmice. Mario Maglica je prošao desnim krilom, poslao loptu u sredinu kaznenog prostora gdje je Aleksa Latković ostavio loptu za Mateja Vuka, a ovaj s desetak metara prizemnim udarcem matirao Nikolu Ćurčiju.

Devet minuta kasnije Osijek je izjednačio. Tonio Teklić je ubacio iz kornera, a u velikoj gužvi ispred Olivera Zelenike najbolje se snašao Vladan Bubanja i s dva metra zatresao mrežu.

Varaždina je do nove prednosti stigao u 62. minuti. Bubanja se poigravao pred vlastitim kaznenim prostorom, što je iskoristio Silvio Ilinković ukravši mu loptu koja se odbila do Ivana Canjuge koji je ušao u kazneni prostor i onda nesebično dodao do Mamutu koji je iskosa vrlo precizno naciljao lijevi kut za 2-1. Bio je to osmi ligaški pogodak za napadača Varaždina.

Dinamo je i dalje vodeći, međutim nakon ovog kola Hajduk je smanjio zaostatak na pet bodova. "Modri" imaju 45, a "Bijeli" 40 bodova. Varaždin je treći sa 32 boda, Istra 1961 ima 30, a Rijeka 29 bodova. Osijek je ponovo posljednji sa 17 bodova, bod manje od Vukovar 1991.