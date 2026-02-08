Naši Portali
Autor
Stjepan Meleš
RIJEKA - DINAMO

Rijeka i Dinamo remizirali u skromnom derbiju na ispunjenoj Rujevici (0:0)

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu
Nel Pavletic/PIXSELL
08.02.2026. u 19:47
Ovoga puta nije bilo pobjednika, ali niti golova. Bila je to čvrsta i tvrda utakmica, Dinamo je bio aktivniji, posebno u prvom dijelu, međutim nije uspio probiti domaću obranu.

Derbi 21. kola hrvatskog nogometnog prvenstva između Rijeke i Dinama na Rujevici završio je bez pobjednika, ali i bez golova.Bio je to njihov treći međusobni susret ove sezone nakon što je Dinamo dobio prve dvije utakmice. Na Rujevici je bilo 2-0 za 'modre' dvama pogocima najboljeg strijelca HNL-a Diona Drene Belje. Drugi susret na Maksimiru dobio je Dinamo 2-1. Za Zagrepčane su golove dali Monsef Bakrar i Arber Hoxha, a za Rijeku je zabio Merveil Ndockyt.

Rijeka je bolje otvorila susret, no Dinamo je nakon početnog pritiska domaćina preuzeo dominaciju i stvorio nekoliko prilika. Možda i najbolju priliku u prvom dijelu imali su "modri" u 15. minuti. Miha Zajc je idealnom dugačkom loptom uposlio Luka Stojković koji je bio sam ispred Martina Zlomislića, ali je, umjesto da puca, dodavao Dionu Belji i to je loše napravio. U nastavku susreta gledali smo još skromiju predstavu, a na koncu je završilo 0-0.

U ranije odigranom susretu Varaždin je pobijedio Osijek sa 2-1 probivši se na treće mjesto, dok je Osijek ponovo posljednja momčad lige. Bila je to treća pobjeda Varaždinaca u nizu, te peta u zadnjih šest kola, dok su gosti nakon ovog poraza ponovo posljednja momčad lige.

Domaćin je poveo već u 10. minuti utakmice. Mario Maglica je prošao desnim krilom, poslao loptu u sredinu kaznenog prostora gdje je Aleksa Latković ostavio loptu za Mateja Vuka, a ovaj s desetak metara prizemnim udarcem matirao Nikolu Ćurčiju.

Devet minuta kasnije Osijek je izjednačio. Tonio Teklić je ubacio iz kornera, a u velikoj gužvi ispred Olivera Zelenike najbolje se snašao Vladan Bubanja i s dva metra zatresao mrežu.

Varaždina je do nove prednosti stigao u 62. minuti. Bubanja se poigravao pred vlastitim kaznenim prostorom, što je iskoristio Silvio Ilinković ukravši mu loptu koja se odbila do Ivana Canjuge koji je ušao u kazneni prostor i onda nesebično dodao do Mamutu koji je iskosa vrlo precizno naciljao lijevi kut za 2-1. Bio je to osmi ligaški pogodak za napadača Varaždina.

Dinamo je i dalje vodeći, međutim nakon ovog kola Hajduk je smanjio zaostatak na pet bodova. "Modri" imaju 45, a "Bijeli" 40 bodova. Varaždin je treći sa 32 boda, Istra 1961 ima 30, a Rijeka 29 bodova. Osijek je ponovo posljednji sa 17 bodova, bod manje od Vukovar 1991.
RIJEKA
0-0
DINAMO
SUPERSPORT HNL, 17.45, RUJEVICA
90'

Kraj utakmice.

90'

Tri minute nadoknade. 

70'

7102 gledatelja nalazi se na Rujevici.

Zamjena
64' (Zamjena)

Lasickas je zamijenio Gojaka.

Info
61' (Info)

Prekid susret zbog Armadine bakljade. 

52'

Vinlof je presjekao loptu Ndocktya, ali je s 18 metara pucao preko gola. 

46'

Topić je ušao umjesto Bakrara kod Dinama, dok je Ndockyt zamijenio Morchiladzea kod Rijeke na početku drugog dijela. 

Poluvrijeme
45' (Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela. 

Nadoknada
45' (Nadoknada)

Jedna minuta nadoknade. 

44'

Barišić je pucao glavom nakon kornera, ali neuspješno. 

29'

Zajc je uputio centaršut u peterac Rijeke, Beljo je pobjegao Devetku i pucao glavom, ali Zlomislić dobro brani. 

Žuti karton
24' (Žuti karton )

Zajc je požutio.

20'

Zajc je potegnuo s ruba šesnaesterca, ali brani to Zlomislić.

15'

Zajc je poslao krsnu dugu loptu za Stojkovića koji je izbjegao zaleđe i zajedno s Beljom izašao sam pred Zlomislića. Stojković je odlučio biti nesebičan i dodao Belji, no učinio je to katastrofalno i izgubio loptu.

Žuti karton
12' (Žuti karton )

Trener Rijeke Sanchezdobio je žuti karton. 

1'

Počela je utakmica na Rujevici. 

PRIJENOS

Izravni prijenos možete gledati na MaxSportu 1. 

SUCI

Glavni sudac: Dario Bel (Osijek)

Pomoćnici: Goran Pataki (Đakovo), Kristijan Novosel (Valpovo)

Četvrti sudac: Patrik Pavlešić (Duga Resa)

VAR: Tihomir Pejin (Donji Miholjac)

AVAR: Ivan Matić (Osijek)

SASTAVI

RIJEKA: Zlomislić - Barišić, Radeljić, Devetak - Oreč, Petrovič, Dantas, Morcihladze - Fruk, Gojak - Adu-Adjei

DINAMO: Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Hoxha

JO
Joseph1
19:48 08.02.2026.

Tko je ove igrače birao? Zajec? Boban? Tomašević?

NO
Noštromo
19:41 08.02.2026.

Derbi, po meni što se igre tiče po ničemu.

BI
billynik
19:10 08.02.2026.

Strašno je kako Dinamo izgleda i igra.

