Očekivali smo puno više u susretu aktualnog prvaka i vodeće momčadi lige, a na kraju smo dobili jako malo. Dojam je da su Rijeka i Dinamo ušli s glavnim ciljem – ne izgubiti. Pa ako su tako razmišljali onda su valjda i zadovoljni u oba tabora. Plavi su ostali na vrhu, sada s pet bodova više Hajduka, a Rijeka je ostala u priključku u borbi za treće mjesto, odnosno mjesto koje vodi u Europu.
Taj minimalni profit kojeg su ubrali na Rujevici možda zadovoljava obje momčadi, ali zacijelo ne zadovoljavaju njihove navijače. No, treneri su očito studirali šahovska otvaranja pa su tako i postavili svoje figure. Rijeka je čekala da ju Dinamo visoko napadne, a on too nije napravio pa je dobar dio prvog dijela vratar Rijeke stajao s loptom i tako dizao postotak držanja lopte. Dobra je to bila ideja plavih i izostala je samo bolja reakcija u završnici.
KOMENTAR
Rijeka i Dinamo su u derbi ušli samo s jednim ciljem: Treneri su očito studirali šahovska otvaranja
Rijeka i Dinamo odigrali su derbi bez pogodaka, plavi su imali nešto prilika, a Rijeka niti to
Još nema komentara
Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.