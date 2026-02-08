Rijeka i Dinamo su u derbi ušli samo s jednim ciljem: Treneri su očito studirali šahovska otvaranja

Očekivali smo puno više u susretu aktualnog prvaka i vodeće momčadi lige, a na kraju smo dobili jako malo. Dojam je da su Rijeka i Dinamo ušli s glavnim ciljem – ne izgubiti. Pa ako su tako razmišljali onda su valjda i zadovoljni u oba tabora. Plavi su ostali na vrhu, sada s pet bodova više Hajduka, a Rijeka je ostala u priključku u borbi za treće mjesto, odnosno mjesto koje vodi u Europu.



Taj minimalni profit kojeg su ubrali na Rujevici možda zadovoljava obje momčadi, ali zacijelo ne zadovoljavaju njihove navijače. No, treneri su očito studirali šahovska otvaranja pa su tako i postavili svoje figure. Rijeka je čekala da ju Dinamo visoko napadne, a on too nije napravio pa je dobar dio prvog dijela vratar Rijeke stajao s loptom i tako dizao postotak držanja lopte. Dobra je to bila ideja plavih i izostala je samo bolja reakcija u završnici.