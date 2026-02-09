Naši Portali
BRZO KLIZANJE

Dvostruko slavlje Nizozemki na 1000 metara

(MICO2026)ITALY-MILAN-OLYMPIC WINTER GAMES-SPEED SKATING-WOMEN'S 1000M
Li Jing/XINHUA
VL
Autor
Hina
09.02.2026.
u 21:28

Leerdam je zadanu dionicu svladala za 1:12.31 minuta, što je novi olimpijski rekord i samo 70 stotinki sporije od svjetskog rekorda u ovoj disciplini čime je srebro iz Pekinga otprije četiri godine pretvorila u zlato.

Nizozemka Jutta Leerdam (27) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u brzom klizanju na 1000 metara na ZOI u Milanu.

Leerdam je zadanu dionicu svladala za 1:12.31 minuta, što je novi olimpijski rekord i samo 70 stotinki sporije od svjetskog rekorda u ovoj disciplini čime je srebro iz Pekinga otprije četiri godine pretvorila u zlato.

Srebro je osvojila još jedna Nizozemka Femke Kok (25) sa 28 stotinki zaostatka, dok je do bronce stigla braniteljica naslova iz Pekinga Japanka Miho Takagi (31) sa 1.64 sekunde slabijim vremenom od pobjednice.

Nositeljica američke zastave na svečanosti otvaranja Erin Jackson zauzela je šesto mjesto sa 2.69 sekundi zaostatka, no ona će svoju najveću šansu tražiti u nedjelju kada je na programu utrka na 500 metara, disciplina u kojoj je braniteljica naslova.

Nakon što u prve dvije discipline u Milanu nije osvojila niti jednu medalju, svjetska velesila u brzom klizanju Nizozemska u ponedjeljak je opravdala reputaciju, a njezine su reprezentativke napokon razgalile svoje brojne navijače u dvorani.
ZOI 2026. Jutta Leerdam

