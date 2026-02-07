Garcia unatoč pobjedi nezadovoljan, prokomentirao i situaciju s Livajom: 'Ne mogu ga kriviti'

Nogometaši Hajduka došli su do prve pobjede u 2026. godini. U prvom kolu HNL-a, na Poljudu je gostovao Slaven Belupo, a bijeli su Farmaceute svladali s 2:0 zahvaljujući golovima Rokasa Pukštasa (sedma) i Roka Brajkovića (28. minuta). Unatoč pobjedi, trener Splićana Gonzalo Garcia nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi.

Koliko vam je lakše nakon ove pobjede?

- Ovdje nikad nije lako. Jedino je bitno da igrači dobro rade, sve ostalo ne mogu kontrolirati. Kad ste profesionalac, ne možete stvari analizirati samo na temelju rezultata. Svaki put ćete upasti u istu je*enu rupu. Morate analizirati i razumjeti zašto ste izgubili. Da smo remizirali u Gorici ili pobijedili Istru, za mene bi sve bilo isto.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dojam je da ste u prvom poluvremenu igrali bolje nego u drugom.

- Tu se vidi razlika u tome kako gledamo na nogomet. Meni se prvo poluvrijeme uopće nije svidjelo. Bio sam jako ljutit, ne slažem se da je bilo dobro. S loptom smo bili dobri, ali bez lopte nismo. Puno toga smo krivo radili. U drugom dijelu smo više bili momčad, ali ovo u nijednom trenutku nije bila naša dobra utakmica.

Livaja u početnoj postavi?

- Bio je dobar, trudio se. Naravno, od njega uvijek očekujemo jako puno s loptom i bez nje. Mislim da u pritisku nismo bili dobri, ali ne mogu za to kriviti Marka. Teško je igrati protiv ekipe koja je ovako agresivna, oni su druga ekipa lige po tome koliko pritišću, igraju puno 1 na 1. Marko je odradio neke dobre stvari, siguran sam da je htio zabiti danas i da misli da je mogao dati više.