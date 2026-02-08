'Lakše se diše, no sada Hajduku slijedi preživljavanje, svaki lošiji rezultat je smak svijeta'

Izvedbom protiv Slaven Belupa nogometaši Hajduka isprali su gorčinu dviju loših izvedbi na otvaranju drugog dijela domaćeg prvenstva i poraza od Istre i Gorice. Splićani su u 21. kolu domaćeg prvenstva slavili 2:0 na Poljudu protiv oslabljenih Koprivničanaca. Podsjetimo, u zimskom prijelaznom roku Mario Gregurina ostao je bez trojice, vjerojatno najvažnijih igrača u momčadi, Jagušića, Šute i Agbekpornua. Iako i Hajduk ima probleme s ozljedama, Slaven Belupo će u nastavak prvenstva bitno oslabljen. Pokazala je to i njihova izvedba na Poljudu u kojoj su Splićani bez pretjeranog grča izborili uvjerljivu pobjedu. A sve je bilo gotovo već nakon samo dvadesetak minuta.

Pukštas je važan

Najprije je Rokas Pukštas pospremio loptu u mrežu u sedmoj minuti. Taj je dečko jedna od ključnih poluga igre momčadi Gonzala Garcije. Ritam i dinamiku koju daje igri veznog reda svoje momčadi Garcia ničim ne može nadomjestiti. Svoj pravi odnos prema igri Pukštas prenosi na ostatak momčadi, a to je iznimno važna stvar u stvaranju neke taktičke priče, svjestan je toga i Garcia. Protiv Slaven Belupa na krilu je zaigrao Roko Brajković i bio pravo osvježenje u odnosu na Bambu. Smjer je to kojim će Garcia sigurno ići u budućnosti. Upravo je Brajković koji je dobio priliku u prvih 11 bio ključni akter susreta, sudjelovao je u oba pogotka, ali i bez toga bio ga je pun teren i to što je radio, činio je u oba smjera i uglavnom je bilo logično. Sjajno je u 22. minuti osjetio prostor i rutinerski poentirao za pobjedu svoje momčadi.

– Bila je to teška utakmica, mislim da je bilo dosta trke s naše i njihove strane. No mislim da je naša kvaliteta presudila utakmicu. Imali smo dosta šansi, neke nismo iskoristili, dvije jesmo i mirno smo priveli utakmicu kraju. U mlađim kategorijama uvijek sam igrao i lijevo i desno. Trener me uvijek miče tako da mogu pokriti i drugu stranu. Mislim da mi je čak, ako se mene pita, lakše desno, no gdje god me trener stavi, odradit ću na 100%. – Pogodak posvećujem svom ocu, koji mi je cijeli tjedan govorio da moram zabiti za njega – kazao je Brajković.

Nakon duljeg vremena u prvoj je momčadi Hajduka zaigrao i Marko Livaja. U Gorici je ušao sredinom prvog poluvremena, nakon što se ozlijedio Šego. No Livaja je opet bio daleko od razine izvedbe na koju ga se splitska publika naviknula gledati. Garcia ga je zamijenio u 77. minuti, s trenerom se hladno rukovao i potom šakom udario u pleksiglas na klupi za rezervne igrače, kako piše Dalmatinski portal. Nakon završnoga sučeva zvižduka i slavlja momčadi, većina Hajdukovih igrača otišla je pozdraviti navijače na sjevernoj tribini, no Livaja je izostao. Izravno je otišao prema svlačionici, što nije prošlo nezapaženo među gledateljima.

– Pokušavao je. Od njega uvijek očekujemo puno s loptom i bez lopte. Nismo dobro radili presing kao inače, ali ne mogu kriviti Marka. Teško je igrati protiv momčadi koja je vrlo agresivna. Marko je napravio neke dobre stvari, sigurno je htio više. Zadovoljan sam onim što je napravio iako od njega uvijek želim i očekujem više – komentirao je Garcia nakon susreta.

Hajdukov trener govorio je i o izvedbi svoje momčadi.

– Nije lako. Najvažnije je da igrači rade svoj posao. Ostalo ne mogu kontrolirati. Kada si profesionalac, ne možeš analizirati samo rezultat jer ćeš upasti uvijek u istu rupu. Da smo pobijedili Goricu i Istru, situacija bi za mene bila ista. Možda za nekoga nije. Bio sam vrlo ljutit u prvom poluvremenu. Krenuli smo dobro, ali smo kasnili, nismo bili u presingu zajedno, griješili smo u dodavanjima. Nije ovo bila naša najbolja igra, ali držali smo suparnika daleko od prave prilike. Da smo zabili 50% šansi, bilo bi 5:0 ili 6:0.

Lakše se diše

Kako ste vidjeli igru Brajkovića i Rebića?

– Mislim da nitko nije odigrao odličnu utakmicu. Posljednja linija bila je dobra, ostatak nije imao najbolji dan. Roko radi dobro u posljednje vrijeme, napravio je što treba. Na početku sezone je igrao. Rebić? Katkad je dobro, katkad lošije, ali bitna je želja – zaključio je Garcia.

Za pravi iskorak Hajduku će ipak trebati nešto više od same želje. Svjestan je toga i stoper Zvonimir Šarlija.

– Lakše se diše nakon pobjede. No već sutra kreću dani preživljavanja, svaki lošiji trening i rezultat je smak svijeta. Lani nismo imali igru, pa je bilo hajde da nešto odigramo da imamo mlade, sad je možda nešto malo drukčije. Ponosan sam na cijelu momčad kako guramo ovu godinu, mislim da smo zaslužili puno više bodova, ali tu smo gdje jesmo, u igri smo, blizu smo... – istaknuo je Šarlija.