Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...

Ministar socijalne politike Marin Piletić odlazi iz Vlade, a na njegovo bi mjesto, prema zasad neslužbenim informacijama, trebao doći Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka. Službenog objašnjenja ove odluke zasad nema, a promjena dolazi nakon niza problema i sudskih odluka koje su posljednjih mjeseci opterećivale resor socijalne politike. Posljednji u nizu takvih udaraca stigao je iz pravosuđa, nakon što je zagrebački Upravni sud u oglednom predmetu presudio da se postupci za priznavanje prava na inkluzivni dodatak moraju nastaviti i u slučajevima u kojima je korisnik preminuo prije donošenja rješenja. Riječ je o odluci donesenoj u okviru oglednog postupka, koji se provodi kada se sudovi suoče s većim brojem sporova vezanih uz isto pravo, a njegova je svrha ujednačavanje sudske prakse.

Njegov odlazak potvrdio je i Andrej Plenković nakon sjednice HDZ-a. - Obavio sam razgovor s ministrom Piletićem, koji je iscrpljen zbog opsega obveza i zahtjevnosti resora koji vodi. Također sam razgovarao s Alenom Ružićem te smo se dogovorili da nakon gotovo četiri godine provedene u Vladi ministar Piletić napušta dužnost, a da na njegovo mjesto dođe Alen Ružić. Želim zahvaliti ministru Piletiću na njegovim postignućima, kojih je doista bilo mnogo. Zahvaljujem mu sve što je učinio, koalicijski partneri su to podržali, svi su zahvalili Piletiću na doprinosu. Sve skupa je dobro i idemo dalje raditi - kazao je Plenković

- Ovo je izrazito zahtjevan i težak resor. Više od dva mjeseca razgovarali smo o mogućnosti da ministar napusti Vladu. Ne može se preko noći pronaći ime novog ministra, to nije nešto što se događa odmah. Riječ je o procesu koji je trajao dulje vrijeme. Ministar Piletić najdulje je obnašao dužnost ministra rada, a unatoč ovoj odluci ostajemo stranački kolege i dobri prijatelji. Ova odluka nije donesena prekasno.Ova odluka dolazi u dogovoru sa mnom, ona nema veze s odlukom suda, samo sam osjetio da je dao sve što je imao - dodao je Plenković

- On je iskusan političar, ne zamjeram mu ništa, bio je gradonačelnik, bavio se zahtjevnim resorom....možda nije uvijek ispalo idealno...ali radio je pošteno. Prije nego što je Sabor donio Zakon o inkluzivnom dodatku, koje su Udruge željele godinama, tih ljudi koji su imali različite naknade, a sada je sve to sintetizirano. Sve te osobe koje su imale to pravo prije, danas te osobe primaju znatno veće naknade. Svatko prima što su liječnici utvrdili, za inkluzivni dodatak. Dogodila su se prevelika očekivanja od tog inkluzivnog dodatka. Sada ima više korisnika tih inkluzivnog dodataka. Od nekadašnjih 147 ista ta populacija želi ista ta prava, velika je navala za inkluzivni dodatak. Dobra namjera je bila da to napravimo - kazao je premijer.

Prije ove presude, u prosincu je Ustavni sud, na temelju postupka za ocjenu ustavnosti, ukinuo "diskriminatorne i restriktivne" odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje se tiču određenih ograničenja u korištenju prava na osobnog asistenata. Piletić je na mjesto ministra potvrđen 29. travnja 2022. godine, a naslijedio je Josipa Aladrovića. Piletić je prethodno bio gradonačelnik Novske i saborski zastupnik.

Alen Ružić je na dužnosti ravnatelja KBC-a Rijeka od 2020. godine. Na prošlim lokalnim izborima bio je kandidat HDZ-a za župana Primorsko-goranske županije te je aktualni gradski vijećnik u Rijeci i član Skupštine Primorsko-goranske županije. Po struci je kardiolog, sveučilišni je nastavnik i znanstvenik, te redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Rođen je 1972. u Rijeci.