Tko je želio gledati finale iz VIP lože, morao je platiti 50.000 dolara

U jubilarnom 60. izdanju najveće utakmice američkog nogometa Seattle Seahawksi u potpunosti su nadigrali New England Patriotse rezultatom 29:13. Nakon 11 godina čekanja Seattle je dočekao svoju osvetu. U reprizi legendarnog Super Bowla XLIX, u kojem su Patriotsi slavili nakon presječene lopte na samoj gol-liniji u posljednjim sekundama, Seahawksi su ovoga puta ostavili gorak okus u ustima navijačima iz Nove Engleske. Utakmica odigrana u Santa Clari, domu San Francisco 49ersa, bila je sve samo ne klasični napadački obračun. Umjesto toga, svijet je svjedočio defenzivnoj taktici momčadi trenera Mikea Macdonalda, koja je sasvim ugušila napad Patriotsa i mladog quarterbacka Drakea Mayea.

Trkač proglašen za MVP-a

Tijek susreta najbolje oslikava statistika koja kaže da u prve tri četvrtine nije postignut nijedan touchdown, što je tek drugi takav slučaj u modernoj eri Super Bowla. Igra se pretvorila u rovovsku bitku na sredini terena, a u takvim je okolnostima heroj Seattlea postao njihov pucač Jason Myers. Hladnokrvno je pogađao udarac za udarcem i na kraju utakmice postavio novi rekord Super Bowla s pet pogođenih field goalova, donoseći svojoj momčadi ključnu prednost. S druge strane, obrana Seahawksa bila je jednostavno nepremostiva prepreka. Zabilježili su čak šest sackova, čime su izjednačili rekord Super Bowla, a mladi Maye, koji je imao sjajnu sezonu, nije imao rješenja za konstantan pritisak. Njegova ofenzivna linija se raspadala, a on je završio kao tragičar večeri, dok je Seattle strpljivo gradio pobjedu koja je potvrđena s dva touchdowna tek u posljednjoj dionici igre.

Za najkorisnijeg igrača utakmice (MVP) proglašen je trkač Seattlea Kenneth Walker III, čime je postao prvi igrač na toj poziciji s prestižnom titulom nakon dugih 28 godina i legendarnog Terrella Davisa. Walker je svojim trčanjima u ključnim trenucima lomio obranu Patriotsa i omogućavao svojoj momčadi da kontrolira posjed lopte i troši vrijeme na satu. Nasuprot njemu, quarterback Seattlea Sam Darnold odigrao je pametnu i sigurnu utakmicu. Iako je tijekom sezone bio igrač s najviše izgubljenih lopti u ligi, u doigravanju je pokazao nevjerojatnu zrelost i utakmicu završio bez ijedne pogreške.

Pobjeda je donijela i osobnu zadovoljštinu treneru Seattlea Mikeu Macdonaldu, koji je s 38 godina postao treći najmlađi trener u povijesti koji je osvojio Super Bowl. Njegova taktička postava potpuno je nadmudrila kolegu na suprotnoj strani Mikea Vrabela, koji je propustio priliku postati prva osoba u povijesti koja je osvojila naslov s istom franšizom i kao igrač i kao glavni trener. Za Patriotse, ovaj poraz označio je bolan kraj sezone koja je nalikovala na bajku, ali ih je ujedno upisao u povijest s neslavnim rekordom. Postali su momčad s najviše, čak šest, izgubljenih Super Bowla.

Kao i svake godine, Super Bowl je bio puno više od same utakmice. Bio je to globalni kulturni i medijski fenomen, a središnji događaj večeri bio je Apple Music Halftime Show. Ove godine pozornicu je preuzela portorikanska superzvijezda Bad Bunny, koji je postao prvi latino solo izvođač u povijesti kao glavni izvođač poluvremena, a svoj je nastup održao gotovo u potpunosti na španjolskom jeziku. Njegov energični show dodatno su začinili gosti iznenađenja, globalne ikone Lady Gaga i Ricky Martin, stvorivši spektakl koji je zapalio društvene mreže diljem svijeta. Ništa manje impresivan nije bio ni uvod u utakmicu, gdje je legendarni punk-rock bend Green Day zagrijao atmosferu, dok je američku himnu otpjevao popularni pjevač Charlie Puth.

Sedam milijuna za 30 sekundi

Ovaj događaj tradicionalno pomiče granice i u financijskom smislu. Cijena za samo trideset sekundi reklamnog prostora tijekom prijenosa na televizijskoj mreži NBC iznosila je vrtoglavih sedam milijuna dolara. Oglašivači su se ponovno natjecali tko će imati kreativniju i pamtljiviju reklamu, a u njima su se pojavile brojne zvijezde poput Emme Stone, Bena Afflecka, Georgea Clooneya i Sabrine Carpenter. Ništa manje impresivne nisu bile ni cijene ulaznica, koje su na sekundarnom tržištu u prosjeku dosezale oko 8000 dolara, dok su oni najbogatiji za VIP mjesta morali izdvojiti i više od 50.000 dolara.

Cijeli događaj bio je prožet i brojnim zanimljivostima. Obje momčadi prvi su put u povijesti Super Bowla nosile jednobojne uniforme, a na dresovima se našla i posebna oznaka "USA 250" u povodu proslave 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država.