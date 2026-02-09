Naši Portali
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
SMJENA U VLADI

Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.02.2026.
u 18:46

Riječ je o jednom od najpoznatijih hrvatskih kardiologa, rođenom 1972. godine u Rijeci, koji iza sebe ima bogatu medicinsku i akademsku karijeru, ali i sve izraženiji politički angažman

Premijer Andrej Plenković danas je, nakon sjednice HDZ-a, potvrdio kako je u dogovoru s dosadašnjim ministrom Marinom Piletićem odlučeno da dođe do promjene na čelu resora rada i socijalne politike. Na njegovo mjesto dolazi Alen Ružić, liječnik, znanstvenik i aktualni ravnatelj KBC-a Rijeka.

Riječ je o jednom od najpoznatijih hrvatskih kardiologa, rođenom 1972. godine u Rijeci, koji iza sebe ima bogatu medicinsku i akademsku karijeru, ali i sve izraženiji politički angažman. Član HDZ-a je od 2016. godine, a široj javnosti postao je posebno poznat tijekom lokalnih izbora kada je bio kandidat za primorsko-goranskog župana. U prvom krugu osvojio je 27,39 posto glasova i izborio drugi krug protiv SDP-ova Ivice Lukanovića, no nije uspio preokrenuti dugogodišnju dominaciju SDP-a u toj županiji.

Ipak, i prije aktivnog ulaska u politiku, Ružić je u Rijeci i okolici uživao reputaciju vrhunskog stručnjaka. U medicinskim i akademskim krugovima bio je prepoznat kao ozbiljan i predan profesionalac, a među pacijentima kao liječnik kojemu se vjeruje. Na čelo KBC-a Rijeka došao je u izazovnom razdoblju pandemije koronavirusa, kada je zdravstveni sustav bio pod golemim pritiskom, a tada je i postao znatno medijski eksponiraniji.

Karijeru je započeo u Thalassotherapiji Opatija, gdje je radio kao specijalist interne medicine te vodio Zavod za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju. Godine 2011. prelazi u KBC Rijeka, gdje preuzima vodstvo Odjela za kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca. Kao ravnatelj bolnice sudjelovao je u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, uključujući izgradnju nove bolničke infrastrukture unatoč otežanim okolnostima pandemije.

Paralelno s kliničkim radom gradio je i akademsku karijeru. Od 2007. aktivan je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a 2018. godine postaje redoviti profesor. Posebno se istaknuo u području kliničke prehrane, što je i osobno iskustvo koje je snažno obilježilo njegov profesionalni interes. Naime, Ružić je javno progovorio o vlastitoj borbi s pretilošću. Još u studentskim danima težio je 186 kilograma, a kroz petogodišnje razdoblje uspio je izgubiti čak 98 kilograma. To iskustvo potaknulo ga je na dodatno znanstveno i praktično bavljenje problemom debljine te je u Thalassotherapiji Opatija sudjelovao u pokretanju Škole mršavljenja. Na riječkom Medicinskom fakultetu uveo je i izborni kolegij Klinička prehrana, koji je izazvao velik interes među studentima.

U političkom prostoru često ga se opisivalo kao umjerenog i komunikativnog, s nastupom koji odudara od klasične stranačke retorike. Upravo su te osobine, smatrali su analitičari, HDZ-u davale priliku da u tradicionalno “crvenoj” Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji ponudi drukčiji profil kandidata.

Plenković upitao robota može li sjesti, odgovor nasmijao sve prisutne
Ključne riječi
Marin Piletić Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Andrej Plenković Alen Ružić

Komentara 5

Pogledaj Sve
AL
AP_LApapa
19:09 09.02.2026.

Vrhunski kardiolog odlazi za ministra? Alo. Pa sa ovakvom vladom svima će nam trebati kvalitetan kardiolog a ministar ionako može biti svatko. Ili AP s obzirom na njegovo stanje želi baš takvog kraj sebe. Neka se nađe.

DT
DT
19:00 09.02.2026.

Važno je tko je Ružić – ali ne onako kako se to pokušava prodati. Važno je iz tri razloga, a problematično iz četvrtog. 1) Stručna biografija – relevantna, ali ograničeno Alen Ružić je ozbiljan liječnik i menadžer u zdravstvu. ToTo je činjenica. Vodio je veliki KBC u kriznim okolnostima i ima iskustvo upravljanja složenim sustavom. To može biti prednost. Ali: resor rada i socijalne politike nije zdravstveni sustav. To je pravno-administrativni, socijalni i upravni sustav u kojem su ključni zakoni, rokovi, prava i sudska praksa. Tu liječnički autoritet sam po sebi ne rješava ništa. 2) Politički profil – signal, ne rješenje Njegov “umjereni” nastup i nestranački stil služe prvenstveno Vladi, ne korisnicima sustava. Time se šalje poruka smirivanja javnosti nakon sudskih poraza i kaosa. To je komunikacijski potez, ne dokaz promjene politike....

PR
prajdali100
19:05 09.02.2026.

Piše da je čovjek rođen 1972 godine.Neka mi oprosti,meni izgleda kao da je rođen 1932.god.Mladolik neki lik.

