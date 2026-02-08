Naši Portali
DERBI KOLA

Birano društvo na Rujevici: Rijeku i Dinamo gledat će dvojica legendarnih vatrenih i skaut slavnog kluba

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
08.02.2026.
u 11:49

Na utakmici neće biti izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, ali će na tribinama sjediti izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić i njegov pomoćnik Niko Kranjčar

Danas od 17:45 na riječkoj Rujevici igra se derbi 21. kola HNL-a. Aktualni prvak Rijeka dočekat će trenutačno vodeću momčad lige - Dinamo. Plavi su vrlo dobro ušli u durgi dio sezone s dvije pobjede nad Vukovarom i Osijekom te su drugoplasiranom Hajduku pobjegli na sedam bodova prednosti, iako se splitski klub jučer pibližio na četiri, ali uz utakmicu više. Rijeka s druge strane ima remi protiv Slaven Belupa i poraz od Osijeka.

Na utakmici neće biti izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, ali će na tribinama sjediti izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić i njegov pomoćnik Niko Kranjčar. Osim njih dvojice, utakmici će prisustvovati i skaut londonskog Arsenala.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Nije poznato kojeg će točno igrača gledati, ali ranije se pisalo o interesu trenutačno vodeće momčadi Premier lige za Tonija Fruka tako da će vjerojatno najbolji igrač HNL-a biti u prvom planu skauta Topnika.
