Birano društvo na Rujevici: Rijeku i Dinamo gledat će dvojica legendarnih vatrenih i skaut slavnog kluba

Danas od 17:45 na riječkoj Rujevici igra se derbi 21. kola HNL-a. Aktualni prvak Rijeka dočekat će trenutačno vodeću momčad lige - Dinamo. Plavi su vrlo dobro ušli u durgi dio sezone s dvije pobjede nad Vukovarom i Osijekom te su drugoplasiranom Hajduku pobjegli na sedam bodova prednosti, iako se splitski klub jučer pibližio na četiri, ali uz utakmicu više. Rijeka s druge strane ima remi protiv Slaven Belupa i poraz od Osijeka.

Na utakmici neće biti izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića, ali će na tribinama sjediti izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olić i njegov pomoćnik Niko Kranjčar. Osim njih dvojice, utakmici će prisustvovati i skaut londonskog Arsenala.

Nije poznato kojeg će točno igrača gledati, ali ranije se pisalo o interesu trenutačno vodeće momčadi Premier lige za Tonija Fruka tako da će vjerojatno najbolji igrač HNL-a biti u prvom planu skauta Topnika.