IDU U LONDON

Štimac vjeruje da Zrinjski može napraviti senzaciju: Prilika će biti, ostavit ćemo sve na terenu

Mostar: UEFA Konferencijska liga, Zrinjski - Crystal Palace F.C.
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
19.02.2026.
u 22:39

Štimac je detaljno analizirao izvedbu svojih igrača u utakmici, a posebno je pohvalio hrvatske igrače Antonija Ivančića i Nevena Đuraska

Trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac rekao je kako vjeruje da njegova momčad može ostvariti povijesni uspjeh i izbaciti Crystal Palace iako će, priznaje, to biti jako teško napraviti.

"Naravno da vjerujem. Bit će teško, puno teže nego odigrati ovu utakmicu i bit će je teško ponoviti u ovako kratkom vremenu," rekao je Štimac na konferenciji nakon remija 1-1 protiv Crystal Palace u susretu play-offa Konferencijske lige.

"Ostavit ćemo sve tamo na terenu. Pa što Bog da. Prilika će biti sigurno," istaknuo hrvatski stručnjak.

Štimac je detaljno analizirao izvedbu svojih igrača u utakmici, a posebno je pohvalio hrvatske igrače Antonija Ivančića i Nevena Đuraska.

"Odradili su odličan posao. Morali su biti stalno koncentrirani kao da su povezani špagom," izjavio je Štimac pohvalivši i Lea Mikića i Karla Abramovića, koji je postigao izjednačujući pogodak.

Dodao je kako je Zrinjski uspio izbjeći paniku čak i kada je protivnik pokušao brzo odigrati i probiti njihovu obranu.

"Večeras smo pokazali jednu fenomenalnu zrelost," istaknuo je trener Zrinjskog. 

Po njegovim riječima rezultati Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog nisu slučajni, jer godinama grade pobjednički duh. 

"Zrinjski godinama gradi rezultate, podiže klub na višu razinu iz godine u godinu," izjavio je Štimac. 

Po njemu za to je najzaslužniji izvršnog dopredsjednika kluba Danka Šulente, za kojega je ocijenio da je ključan u stvaranju uspješne momčadi.

"Tim ljudima treba biti zahvalan," rekao je Štimac.

Uzvrat protiv Crystal Palacea igra se za tjedan dana u Londonu.

Ključne riječi
Konferencijska liga Zrinjski Igor Štiimac

