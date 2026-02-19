Bijesni navijači Dinama pronašli krivca za debakl, upiru prstom u ovog čovjeka: 'Bobanov pijun'

U prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pred 10.500 gledatelja izgubio od Genka sa 1-3 (1-2). U ovoj fazi Europske lige, sudjeluju momčadi koje su se plasirale od 9. do 24. mjesta na ljestvici ligaškog dijela. Dinamo se u play-off rundu plasirao izborivši 23. mjesto sa 10 bodova, dok je belgijski sastav bio deveti sa šest bodova više.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Uzvratni susret je 26. veljače u Genku. Dinamo će u slučaju prolaska u osmini finala igrati protiv Rome ili Freiburga, a to će biti odlučeno ždrijebom.

Navijači plavih silno su nezadovoljni porazom svojih ljubimaca, a puno njih upire prstom na trenera Marija Kovačevića kojeg krive za poraz.

- Kovačeviću, magarac jedan, pa dijete od 5 godina vidi da Valinčić i Lisica nemogu igrati u 3. ligi, Galešić je za Valinlića kralj,skloni se magarac sa klupe.

- Pod 1 - Poraz Bobana

Pod 2 - Poraz Kovačevića

Pod 3 - Poraz ekipe

Svaki ozbiljniji napad protivnika (tijekom cijele sezone) rezultira primanjem gola.

Kovačević u situaciji dobre igre mijenja tri igrača istodobno i razbija tempo igre.

Bildati se nakon pobjede nad Istrom koja je kod prva dva gola asistirala za gol (Prevljak, Kadušić) je neozbiljno.

Prvenstvo će biti osvojeno uz nadu zahvale Kovačeviću

- Trenerčiću, odlazi više iz Dinama,da imaš imalo svoje ja,sam bi otišao.

- Realnost za ovu ekipu i s takvim trenerom.

- Dinamo nije igrao dobro, ali jedini tko je stvarno zaslužio da ga se izvadi bio je očajni Hoxha, umjesto njega je trebalo uvesti Bakrara i gotovo. Vađenjem Stojkovića, Belje i Zajca, a uvođenjem Solde, Lisice, Vidovića i Varele Kovačević je praktično odustao od izjednačenja i potpisao ispadanje - samo su neki od komentara.