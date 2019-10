Marin Čilić ponovno u Top 10, sad po broju pobjeda na ATP Touru

Trinaest godina nakon prve profesionalne pobjede – a bilo je to u prvom kolu ATP turnira u Zagrebu 2006. godine, suparnik mu je bio Rus Igor Andrejev – Marin Čilić postigao je jubilarnu, 500. pobjedu na ATP Touru.

Značajan doseg zna li se da samo deset aktivnih tenisača ima 500 i više pobjeda, a od hrvatskih igrača (svih vremena) više pojedinačnih pobjeda ima još samo Goran Ivanišević (599).

Dobro je podsjetiti se i ostalih jubilarnih Marinovih pobjeda: 100. je postigao protiv Kohlschreibera u polufinalu u Beču 2009. godine, 200. protiv Lukaša Rosola u trećem kolu Queen’sa 2012. godine, 300. protiv Keija Nishikorija u finalu US Opena 2014., 400. protiv Stevea Darcisa u četvrtfinalu u Istanbulu 2017. godine i 500., Međugorcu vjerojatno najslađu, protiv Ive Karlovića u drugom kolu ATP turnira u Moskvi.

A sada u Lov na Wawrinku

Dogodilo se to u četvrtak kasno navečer (čak i po našem a kamoli po moskovskom vremenu), Čilić je pobijedio diva sa Šalate sa 6:1, 7:6 (5), nadmašivši ga čak i po broju asova (11-9), što se Karloviću rijetko događa. Marin je dugo čekao tu 500. pobjedu jer je ove godine sa čak šest turnira (Dubai, Miami, Monte Carlo, Budimpešta, Cincinnati, Šangaj) odlazio a da nije okusio slast pobjede, a prije Moskve je od tri meča dobio jedva jedan.

– Ta brojka samo potvrđuje da sam imao odličnu karijeru. Godinama sam već na Touru (teče 15. godina - nap. a.) i svake sam godine pokazivao konzistentnost. Drago mi je da su moj rad i moji veliki napori okrunjeni takvim uspjesima. Uvijek sam nastojao biti najbolji što mogu biti. Odigrao sam puno mečeva i imao sam priliku iz svakoga naučiti ponešto, to je ta lijepa strana tenisa. Postići takvo što velika je stvar i čini mi ogromno zadovoljstvo. I dalje želim pomicati granice i nikad se ne zadovoljiti već postignutim. Svakako je važno imati motiv da bi se i dalje moglo napredovati – kaže Marin.

Od aktivnih igrača, 500 ili više pobjeda na ATP Touru imaju još samo ova devetorica: Roger Federer (1229), Rafael Nadal (967), Novak Đoković (878), Andy Murray (666), Tomaš Berdych (640), Fernando Verdasco (544), Richard Gasquet (537), Tommy Robredo (533) i Stan Wawrinka (509).

I tako se Marin Čilić ponovno našao u Top 10, ovaj put po broju pobjeda na ATP Touru (500). Zahvaljujući i jednom od najboljih servisa u svojoj generaciji, Čilić se nametnuo kao agresivni igrač s osnovne crte čiji forhend razara mnoge obrane.

Već 11 godina osvaja najmanje jedan turnir godišnje (ove godine ga još čeka), a u elitnom Top 10 muškog svjetskog tenisa bio je dosad čak 191 tjedan. Vrhunac je postigao u siječnju 2018. godine kada je bio na trećemu mjestu, što mu je i najbolji plasman.

Istaknimo još da je Čilić osvojio 18 turnira, među kojima su i Grand Slam naslov na US Openu 2014. (u finalu pobijedio Nishikorija) te jedan osvojeni turnir iz kategorije Masters 1000, u Cincinnatiju 2016. godine (pobijedio Murraya). Predvodio je i Hrvatsku do lanjskog trijumfa u Davisovu kupu, što mu je, po Marinovim riječima, jedan od najvećih i najdražih uspjeha.

Ne možemo se ne podsjetiti i tog trijumfa na US Openu iz 2014. godine kada je Marin, posebno u posljednja tri meča, možda igrao i najbolje.

Nakon što se u osmini finala othrvao upornom Gillesu Simonu, pobijedivši ga u pet setova, Čilić kao da je poletio i do kraja turnira nije izgubio ni set: u polufinalu počistio je bivšeg sedmog igrača sa svjetske liste Tomaša Berdycha, u polufinalu je prvi put (u šestom pokušaju) pobijedio Rogera Federera, a dominirao je i u finalu nad Nishikorijem.

Publika kao dodatni adrenalin

– Bili su to nevjerojatni dani, igrao sam doista vrhunski i uživao u svakom trenutku provedenom na terenu. Od trenutka kad sam prvi put stupio na teren stadiona Arthura Ashea osjetio sam neku posebnu energiju, publika me podržala, gledatelji su bili glasni, vrištali su i uživali u tenisu. A meni je sve to donosilo dodatni adrenalin. Bilo je to nezaboravno – prisjetio se Marin svog najvećeg uspjeha.

U posljednje mu vrijeme ne ide baš najbolje (možda i zato što sa suprugom očekuje dijete pa nije maksimalno usredotočen na tenis), ali Marin ne kani odustati, niti smanjuje svoje ambicije da ostane na vrhunskoj teniskoj sceni.

– Želio bih doći do 600. pobjede, to bi doista bilo čudesno – najavljuje sada Čilić.

Nadajmo se da do te šeste stotice nećemo dugo čekati...

