Seksističkom ispadom zgrozio svijet! Hrvat upleten ni kriv ni dužan: Je li on normalan?

Christian Zahalka trener je japanske tenisačice Misaki Doi, a on se ovih dana našao na udaru žestokih kritika.

Njegova tenisačica igrala je meč protiv Nijemice Julie Goerges, a Zahalku su kamere uhvatile dok je davao savjete Japanki.

Nažalost, govor trenera bio je za svaku osudu.

- Znaš, to je kao da igraš protiv Ive Karlovića s velikim grudima. Ne može nastaviti tako servirati - rekao je on, a to naravno nije prošlo bez reakcija.

- Je li to on stvarno rekao? Je li on normalan - pitao je jedan korisnik Twittera.

