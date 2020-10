Mamići po starom: (Ras)prodaja i lažna obećanja!

Popularni Delboy i Rodney iz Mućki svako malo govore: “Sljedeće godine u ovo vrijeme bit ćemo milijunaši”, a na njihovu žalost planovi im se svaki put izjalove. E, pa tako i braća Mamić svako malo govore kako sljedeće godine dovode kapitalce te da nema potpune rasprodaje u Dinamu, međutim ni to se nikad ne ostvari. U ovome svemu postoji jedna golema razlika, a to je da su gledateljima junaci TV serije poprilično simpatični, dok se to za braću Mamić ne bi moglo reći jer navijači Dinama sve više gube živce.

Kada je prošle godine Zoran Mamić, inače nepravomoćni osuđenik za izvlačenje novca iz Dinama, vraćen u klub, navijači Dinama sve su glasnije počeli govoriti kako je na redu nova rasprodaja igrača te pusta obećanja o pojačanjima. I to ne bilo kakvim, nego kapitalcima! Počelo je prodajom Olma početkom godine, a nastavilo se ovo ljeto. Da bi u svom naumu uspjeli, bilo je potrebno riješiti se i Bjelice, što su i učinili, a onda je na maksimirski izlog zalijepljena naljepnica: Totalna rasprodaja! Još malo pa nestalo! I tako su ovo ljeto redom odlazili igrači iz prve postave: Moro, Gojak, Dilaver, Kadzior i Gvardiol, a Maksimir su napustili i mladi igrači u koje su se kleli: Marin, Kulenović, Menalo...

Da sve prođe ispod radara, Mamići su se pobrinuli tako što su pomoću sebi bliskih novinara svakodnevno u medijima slali sliku da se nešto radi i po pitanju pojačanja. Najavljivan je tako i trener kapitalac, a na kraju je na tu klupu sjeo, a tko drugi nego Zoran Mamić. Spominjali su se veliki, za naše prilike i basnoslovni transferi, “dolazili” su u Maksimir Korejci, Čileanci, bivši igrači Liverpoola... spominjale su se svote od kojih se vrti u glavi, ali sve je, peha li, u zadnji čas nekako propalo. Izgledalo je to kao one scene u kafićima kad se netko primi za novčanik kad je netko drugi već platio.

I tako, od kapitalca ništa, ni igračkog ni trenerskog, a lova se opet zgrnula. Vodeći se nepravomoćnim presudama, navijači se samo pitaju koliko će tog novca zaista sjesti u maksimirsku blagajnu.•