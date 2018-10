Maksimir se prazni zbog ustaške zastave koju je podignuo navijač iz dijaspore?

Disciplinska komisija Uefe pokrenula je novi postupak protiv zagrebačkog Dinama zbog događaja na utakmici protiv Anderlechta u susretu 2. kola D skupine Europske lige u Bruxellesu.

Iz Uefe su obavijestili modre kako je otvorena istraga prema prijavi službenih osoba po četiri osnove - upotrebi pirotehnike na stadionu, bacanja objekata na travnjak, tučnjave navijača i rasizma.

Dinamo bi najveću kaznu mogao dobiti zbog rasizma, a spominje se da je moguće i zatvaranje Maksimira. Hrvatski prvak će 25. listopada gostovati kod Spartaka iz Trnave, a igrat će se pred praznim tribinama jer je slovački sastav kažnjen. Uzvrat je 8. studenog na stadionu Maksimir i vrlo lako bio se moglo dogoditi da se i ta utakmica igra bez gledatelja.

Problem je zastava s ustaškim znakovljem koja se na utakmici s Anderlechtom pojavljivala na tribini s navijačima Dinama. Nju je primijetio Uefin delegat utakmice, Srbin Vlado Glođović koji je odmah upozorio modri klub. Dinamo je zatim tražio da se zastava hitno makne i ona se od 25. minute više nije pojavljivala. 24sata pišu da je zastavu donio navijač koji je stigao iz Njemačke.

